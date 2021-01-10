Губернатор Игорь Руденя в Международный день пожилых людей поблагодарил представителей старшего поколения Верхневолжья за труд на благо родной земли

1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Слова признательности и благодарности представителям старшего поколения Тверской области, ветеранам региона выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Мы признательны нашим дорогим ветеранам, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны, всем, кто в мирное время восстановил народное хозяйство, самоотверженно трудился для развития экономики и социальной сферы. И сегодня вы живете заботой о своей стране и регионе, о детях, внуках и правнуках, воспитывая их на основе традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны и Верхневолжья. Ваш труд на благо родной земли, высокие профессиональные и человеческие качества служат примером для всех поколений», – отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Международный день пожилых людей отмечается с 1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Российской Федерации праздник отмечается с 1992 года.

В Тверской области для жителей старшего поколения предусмотрено около 30 мер социальной поддержки. В том числе это выплаты ветеранам труда Тверской области – сегодня региональное звание присвоено более чем 70 тысячам граждан.

С учетом доходов предоставляются такие меры поддержки, как субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, оказание государственной социальной помощи, адресная поддержка при газификации домохозяйств, компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатная юридическая помощь. Получателями субсидий в Тверской области являются более 40 тысяч пенсионеров.

С 1 июля 2021 проиндексированы социальные выплаты, которые обеспечиваются из областного бюджета. Увеличены размеры ежемесячных денежных выплат и компенсаций более чем 180 тысячам жителей старшего поколения: ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, удостоенным региональных наград, и другим категориям. Для повышения доступности социальной поддержки ведется прием заявлений на их получение через МФЦ, портал Госуслуги.

С 1 января 2020 года в Верхневолжье введена «Социальная карта жителя Тверской области», благодаря которой представителям старшего поколения доступен, в том числе льготный проезд на общественном транспорте.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пожилых и одиноких людей, организации их досуга. Люди старшего возраста ведут активный образ жизни – занимаются танцами, пением, рукоделием, скандинавская ходьбой, учатся компьютерной грамотности. При учреждениях социальной защиты работают «Университеты третьего возраста».

На протяжении нескольких лет регион сотрудничает с благотворительным фондом «Старость в радость». Он помогает стационарным учреждениям социального обслуживания в проведении ремонтов, приобретении оборудования, поставках изделий для реабилитации инвалидов, обучении персонала и проведении досуговых мероприятий.

В Верхневолжье формируется система долговременного ухода за людьми старшего возраста. В Бежецке планируется строительство первого в регионе дома-интерната нового типа для пожилых людей. При учреждениях социальной защиты организуют школы ухода, в которых могут обучаться родственники, обеспечивающие присмотр за близкими.

В планах – открытие центра дневного пребывания для людей старшего возраста, где родственники смогут оставить их на время под профессиональным присмотром.

Пресс-служба Правительства Тверской области