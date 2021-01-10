1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители Тверской области!

1 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

В России всегда с особым уважением и сердечной благодарностью относились к людям старшего поколения. Мы признательны нашим дорогим ветеранам, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны, всем, кто в мирное время восстановил народное хозяйство, самоотверженно трудился для развития экономики и социальной сферы.

И сегодня вы живете заботой о своей стране и регионе, о детях, внуках и правнуках, воспитывая их на основе традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа.

Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны и Верхневолжья. Ваш труд на благо родной земли, высокие профессиональные и человеческие качества служат примером для всех поколений.

Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких людей, счастья и благополучия на долгие годы!

Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

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Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем вас с замечательным, теплым и красивым праздником - Днем пожилых людей!

Цель праздника - привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной, культурной, экономической жизни района, создавать все условия для поддержания достойной, активной жизни представителей старшего поколения.

Этот день – не напоминание о вашем возрасте, в первую очередь это прекрасная возможность сказать всем вам, нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем пожилым жителям Конаковского района, теплые слова благодарности за многолетний самоотверженный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.

От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, благополучия и мирного неба над головой. Чтобы вас любили и уважали ваши родные и близкие, а вашими верными спутниками оставались удача и оптимизм!

Глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

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Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет ветеранов города и района с Днем пожилых людей. Желаем вам здоровья, оптимизма, положительных эмоций, всего самого доброго.

Очень жаль, что все мероприятия и встречи проходят с минимальным количеством приглашенных, а многие просто отменяются. Но для нас самое главное, чтобы вы были здоровы. Совет ветеранов работает удаленно, мы совместно с председателями ветеранских организаций провели смотр-конкурс «Ветеранское подворье», посмотрели все подворья, и решением президиума всем участникам подготовили подарки и фотографии. В августе-сентябре ветераны приняли участие в шашечном и шахматном турнирах. А сколько сил и времени вы отдали своим любимым огородам и дачам, заготовили на зиму компоты и овощи. Еще раз поздравляем вас с праздником, берегите себя, общайтесь по телефону. Мы обязательно должны это пережить и все вместе продолжить нашу работу.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.

ЧЬЕ ПОДВОРЬЕ ЛУЧШЕ?

На этот вопрос предстояло ответить жюри традиционного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье-2021», который проводится в рамках реализации общественно полезной программы «Активный возраст», направленной на улучшение социального положения ветеранов.

Не первый год ветераны Конаковского района принимают в нем участие. В этом году пандемия опять наложила свой отпечаток, пожилые люди стараются меньше общаться, многие переболели. И все же наши ветераны – неутомимые труженики, занимаются своими подворьями. Разводят кур, кроликов, коз, уток и гусей. А какие ухоженные подворья мы посмотрели. В конкурсе участвовали ветераны из сельских поселений Ручьевское, Селиховское, Старомелковское, городских поселений пп. Новозавидовский, Козлово и города Конаково. Активное участие в проведении смотра-конкурса приняли председатели ветеранских организаций этих поселений Г.Ф.Каминская, О.К.Васильева, Н.А.Иванова, С.М.Мешкуть, Г.А.Куксова, Н.Е.Цыганова и Е.В.Кривошеева.

Супруги Березкины Лариса Федоровна и Константин Иванович проживают в г. Конаково. Совсем скоро Лариса Федоровна отметит свой юбилей – ей исполнится 80 лет, вместе с супругом они все лето проводят на даче и за много лет своим трудом превратили её в очень уютную территорию.

Их трудовая жизнь прошла далеко от нашего города, в Сибири. Лариса Федоровна инженер-строитель, Константин Иванович работал механиком. Супруга по секрету сказала, что за свой труд он награжден орденом Трудового Красного Знамени, это очень высокая награда.

И сейчас видно, какой порядок у него, все на местах, все прибрано. Дачу они приобрели около 20 лет и потихоньку делали её под себя. В теплице растут и томаты, и огурцы, и перец – всего понемногу. Посажены картошка, лук, чеснок, укроп, петрушка, кабачки, свекла, редька – все, что выращивают дачники. Виноградные гроздья наливаются, есть калина, яблони, груши, кусты смородины, клубника. Все растет свободно, никакой скученности, желания как можно больше посадить растений нет, только для себя, ведь все что посадишь, требует ежедневного ухода – прополки, полива.

Супруги много времени проводят на огороде, учитывая их возраст, такого порядка во всем можно добиться только при постоянном уходе. Украшают участок цветы - розы, хризантемы, бархатцы, гортензии, клематисы. Дочка приезжает на дачу помочь и вкусить плоды труда. Лариса Федоровна готовит закрутки на зиму, варит варенье. Все у них ладится, все они делают вместе с улыбкой, добротой.

Участники смотра-конкурса «Ветеранское подворье» в поселке Новозавидовский:

Киндеева Нина Ивановна, ей 71, вместе с мужем они содержат большое подворье, в котором есть козы, утки, куры, цесарки, индейки и перепела, и в немалых количествах. Конечно, все это требует каждодневной заботы, тем более что все хозяйство содержится в образцовом порядке, вся живность чистая, ухоженная. На огороде посажены все овощи: картофель, лук, морковь, капуста. Без огорода и живности они не представляют свою жизнь. Помогают родителям дочери и внуки, ведь результаты труда их радуют, это большое подспорье в жизни – свое мясо, молоко от коз, яйца, овощи и фрукты из сада.

Городищев Иван Иванович, ему 76 лет, в его хозяйстве из домашних животных - 2 коровы, бык, телка, куры. Проживает он один, в поселке живет дочь. Он очень любит животных, целый день проводит на подворье. А еще у него три лошади, это особая любовь к этим красивым умным животным. Пока есть здоровье, он вроде все успевает. И в огороде все посажено, в теплице помидоры и огурцы, овощи. Лето теплое, все растет, и это его радует.

В сельском поселении Старое Мелково:

Матвеевы Мария Васильевна и Валентин Николаевич, им по 65 лет, с 2000 года проживают в поселке, Мария Васильевна по специальности зооинженер, работала в зверохозяйстве. У них большой ухоженный огород, выращивают разные овощи, и чего только там нет, все делается по правилам, ведь Мария Васильевна закончила Калининский сельскохозяйственный институт и много чего знает. В огороде картошка, свекла, морковка, капуста, чеснок, лук, пряные травы. Поставлены две теплицы, где выращиваются помидоры, огурцы, перец. Хороший фруктовый сад и много цветов – хризантемы, розы, настурции и бархатцы. Мария Васильевна с супругом выращивают брой- леров, это у них получается хорошо. Результатами своего труда они довольны. Супруги – ветераны труда, имеют трудовой стаж по 43 года, муж продолжает работать. Они вырастили двух дочерей, обе они – учителя.

Тылочкина Татьяна Ивановна, ей 67 лет, супругу 70 лет, проживают в своем доме в поселке. Татьяна Ивановна закончила Московский пушно-меховой техникум по специальности «охотоведение и звероводство» и работала в зверохозяйстве с 1974 года. За свою работу имеет награды и поощрения. Вырастили и воспитали троих детей. Дом весь утопает в цветах, они посажены по всему периметру, красиво подвязаны розы, оформлена цветочная арка, беседка и её обустройство располагают к комфортному отдыху. В огороде установлены две теплицы, где выращивают помидоры, огурцы, баклажаны, перцы. Участок засажен и обработан полностью. Посажены морковь, свёкла, картофель, различная зелень: укроп, петрушка, лук, чеснок, пряные травы. Татьяна Ивановна с супругом много времени занимаются работами в огороде, во всем любят порядок .

В Ручьевском сельском поселении:

Супруги Двойновы Зинаида Алексеевна и Николай Иванович.

Зинаиде Алексеевне 73 года, более 40 лет работала учителем начальных классов в школе, сама она из местных, с мужем прожили полвека, вырастили двоих детей. В деревне всегда выращивали овощи, держали скотину. Выйдя на пенсию, Николай Иванович занялся пчелами, имеют свой мед, есть и куры - своё мясо и яйца. Супруги очень трудолюбивые, у них везде порядок. Зинаида Алексеевна занимается цветами, их у нее много сортов. В теплицах выращивают помидоры, перцы, огурцы, посажены все овощи. В саду в этом году много яблок. Зинаида Алексеевна очень приветливая и общительная, а еще среди своих знакомых и родственников все знают, что она прекрасно печет пироги, и ей удается любая выпечка, вот и нас она угостила ржаными лепешками. Очень вкусными.

В поселке Козлово:

Бочкова Валентина Ивановна, ей 81 год, сама она из многодетной семьи, где было 9 детей, рано приучилась к труду. Её трудовая жизнь прошла на Завидовской тонкосуконной фабрике, работала в прядильном цехе. Огород имели всегда, он является хорошим подспорьем. У Валентины Ивановны на участке две теплицы, где растут помидоры, огурцы, перцы. Много времени она проводит в огороде, посажены все овощи, и салат есть из чего сделать, и на зиму заготовки, везде у неё порядок. А в сарае – курочки и петух, всегда свежие яйца. Также на участке много цветов. Они украшают и создают настроение. Помощники у Валентины Ивановны – дети и внуки.

В Селиховском сельском поселении:

Супруги Лашковы Любовь Михайловна и Борис Алексеевич. В августе Любовь Михайловна отметила 75-летие, а у супруга в следующем году юбилей – 80 лет. Глядя на эту пару, никогда не скажешь, что им столько лет. Стройные, молодые, красивые, приветливые. Они создали на своем участке территорию для гармоничной жизни, в зоне отдыха разбиты клумбы, установлены качели, сделаны своими руками скульптурные композиции. Посажено множество кустарников и деревьев. А сколько цветов украшает участок - розы, хризантемы, гортензии, астильба, хоста, лилейники, лилии… И все так ухожено. Свободные участки засеяны газонной травой. Смотришь на это и думаешь, сколько же это требует времени, труда и с какой любовью все сделано. В огородной части тоже полный порядок, в теплицах растут овощи, на грядках – морковка, лук, чеснок. И когда приезжают дети и внуки, всем в радость и помочь родителям, и отдохнуть в таком прекрасном дворике. У Любови Михайловны много увлечений, она прекрасно шьет, из-под её рук выходят красивые покрывала в стиле «пэчворк», она принимает участие в выставках творчества. Такую усадьбу мы увидели в первый раз. Молодцы!

Супруги Малешко Евгения Константиновна и Чебурин Александр Николаевич.

Проживают в старой черте города вдвоем. После выхода на пенсию приехали в город Конаково из Полярных зорь. За два года они так преобразили свой участок, что не верится не только тем, кто его видел, но и им самим. Сначала на бумаге сделали план, где что будет расти, и воплотили его в жизнь. В зоне отдыха - беседка и множество цветов. Евгения Константиновна очень любит розы и лилии, и они на её любовь отвечают буйным цветением и красотой. В теплицах глаза разбегаются от множества сортов помидоров и перцев. На грядках – яркий базилик, лук, чеснок, морковь, кабачки. Супруги очень любят проводить время в своем огороде и видеть положительные изменения. Радует и сад, здесь молодые саженцы фруктовых деревьев, выращиваются смородина и клубника. Они делают заготовки, варят варенье и планируют, что еще сделают в будущем году.

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Президиум совета ветеранов в соответствии с положением о смотре-конкурсе «Ветеранское подворье» подвел итоги и к Дню пожилых людей вручит участникам подарки, которые приобретены на средства, выделенные в рамках субсидии администрацией Конаковского района и спонсорской помощи предпринимателя Валентины Ивановны Мостипан.

Т. БОКОВА, заместитель председателя районного совета ветеранов.