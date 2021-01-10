5 октября – День учителя

Уважаемые учителя и преподаватели!

Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В нашей стране День учителя объединяет граждан разных поколений чувством особого, глубочайшего уважения к педагогам и наставникам. Гордостью отечественной системы образования всегда были настоящие профессионалы, которые вкладывают в своё дело душу, видят в учениках лучшее, дают им знания и надежные нравственные ориентиры, помогают каждому найти свой путь в жизни.

Тверская педагогическая школа славится высоким уровнем. С создания знаменитой учительской школы Павла Максимовича Верхневолжье является одним из ведущих центров страны в подготовке высококлассных специалистов, разработке передовых методов обучения и воспитания подрастающего поколения. Сегодня наши учителя и преподаватели сохраняют и приумножают замечательные традиции отечественной системы образования, являются для воспитанников ярким примером трудолюбия и профессионализма, внимательного отношения к людям, искренней любви к своему делу, родному краю и стране.

Спасибо вам за ежедневный благородный труд, за тепло и доброту, отзывчивость и самоотдачу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе, от которой зависит будущее Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые педагоги Конаковского района!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя!

Профессия учителя всегда считалась одной из самых уважаемых. В сердце каждого из нас учитель всегда занимает место вместе с самыми родными людьми. Каждый из нас начинал свою жизнь с ваших уроков, открывая для себя мир. На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в душе самые хорошие воспоминания о ней, стремимся вновь и вновь увидеть своих учителей...

Школа, наряду с семьей, играет в жизни каждого человека огромную роль. Учителя, как и родители, формируют личность юного человека, готовят его к ответственной и непростой взрослой жизни.

В канун вашего профессионального праздника хочется пожелать вам крепкого здоровья и дальнейших успехов на непростом поприще воспитания юных душ! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда!

Глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.