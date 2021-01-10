ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония

вступления Игоря Рудени в должность губернатора Тверской области.

В церемонии приняли участие почетные гости – Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного собрания Тверской области. Также присутствовали делегации всех муниципальных образований региона, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, флага Тверской области, официальных символов власти – Устава Тверской области и церемониального знака губернатора Тверской области.

Председатель регионального избиркома Валентина Дронова огласила официальные итоги выборов.

21 сентября 2021 года на заседании избирательной комиссии Тверской области подписан протокол о результатах выборов. Всеми членами комиссии выборы губернатора единогласно признаны состоявшимися и действительными. Главой региона избран Игорь Михайлович Руденя.

Игорь Руденя принес присягу.

«Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав и законы Тверской области», – говорится в тексте присяги.

После церемонии глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, Президента Российской Федерации Владимира Путина – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой родине».

Глава региона пожелал всем успехов в общем труде на благо Верхневолжья.

«Уверен, что у нас все получится. Обязуюсь оправдать оказанное доверие», – заверил Игорь Руденя.

Игорь Щёголев поздравил главу региона с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Тверской области.

«От своего имени и по поручению Президента поздравляю Игоря Михайловича Руденю с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора, – сказал Игорь Щёголев. – Многие эксперты отмечают, что прошедшие выборы проходили открыто, в конструктивном ключе. Это значит, что люди нацелены на сохранение стабильности, развитие и повышение качества жизни. Именно этому была подчинена ваша деятельность на посту губернатора все последние годы. Убежден, ваши опыт и готовность к диалогу позволят реализовать все намеченное для комфортной жизни жителей региона и работы предприятий».

Полпред особо отметил хорошую практику региона в развитии мер социальной поддержки и демографической политики, в том числе, в отношении многодетных семей. Последовательно решаются вопросы обеспечения детскими садами, ремонта образовательных учреждений, создания пришкольных стадионов. Значительные усилия принимаются в здравоохранении. Внимание уделяется модернизации общественного транспорта, ремонту дорог и мостов, газификации населенных пунктов и повышению эффективности ЖКХ. Активно развивается туриндустрия. Важным направлением является духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение культурно-исторического наследия.

«Вы вновь честно приняли на себя ответственное и верное служение народу и добросовестный труд на благо тверской земли в соответствии с законами Российской Федерации, – отметил Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. – Зная, с какой самоотдачей с раннего утра и до поздней ночи вы трудились в предыдущие пять лет, хочу пожелать вам крепости сил и такой же энергии в предстоящей нелегкой работе. Желаю, чтобы ближайшие пять лет своего служения людям, тверской земле и Отечеству вы оставили о себе добрый след в великой истории тверской земли, которую вы безмерно любите».

На имя Игоря Рудени поступили поздравления со вступлением в должность губернатора Тверской области. Пожелания успехов в работе по развитию Верхневолжья направили руководители Министерств и ведомств Российской Федерации, Государственных корпораций, депутаты Государственной думы РФ и сенаторы Совета Федерации РФ, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, главы субъектов страны, представители федеральных и региональных деловых кругов, общественных объединений, средств массовой информации, выдающиеся деятели России.

«Многие годы вы эффективно руководите регионом, пользуетесь уважением жителей. Яркий пример тому – доверие людей, благодаря которому вы вновь одержали победу на выборах. Сегодня перед Тверской областью стоят масштабные задачи. Уверен, что опыт и ответственное отношение к делу помогут вам с ними справиться, добиться новых успехов», – подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Поддержка граждан, выразивших вам свое доверие в ходе состоявшихся выборов, свидетельствует о том, что они связывают с вашим именем надежды на дальнейшее успешное социально-экономическое и культурное развитие края», – отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Ваша победа доказала, что в вашем лице граждане Тверской области голосуют за преемственность в работе, профессиональную и сильную власть, уверенность в завтрашнем дне, стабильность и благополучие. Уверен, что под вашим руководством Тверская область будет и дальше показывать стабильные темпы роста во всех сферах жизни», – говорится в поздравлении директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

«За вашим переизбранием стоят реальные дела и большие достижения на благо жителей региона», – отметил в поздравлении Игорю Рудене мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта важная победа свидетельствует, в первую очередь, о вашем сильном характере и решимости, готовности нести ответственность за благополучие области и ее жителей в эпоху многосложных, глобальных трансформаций. Вместе с тем, оказанная вам населением поддержка дорогого стоит и отражает большое доверие, надежду людей на вашу компетентную, энергичную и эффективную работу на ответственном посту», – обратился к губернатору Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В тот же день Игорь Руденя подписал ряд документов в связи со вступлением в должность губернатора Тверской области. В том числе, постановление о сложении региональным правительством своих полномочий. В соответствии с действующим законодательством по поручению главы региона высший коллегиальный исполнительный орган власти Верхневолжья продолжит действовать до сформирования его нового состава.

Гражданская позиция

Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава Конаковского района:

- Убедительная победа Игоря Рудени на выборах губернатора Тверской области говорит о той поддержке, которую оказала ему активная часть жителей региона. Конаковский район вместе с Тверской областью движется в нужном направлении, выполняя стратегию развития Верхневолжья на 2021-2026 годы, следуя тем перспективам, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В Конаковском районе будут продолжать начатую работу с учетом всех поручений губернатора, которые он озвучил в свои рабочие визиты в Конаковский район в сентябре этого года. Это, прежде всего, касается тех направлений, где есть муниципальные полномочия: школы, детские сады, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие инвестиционной и туристической привлекательности района. Кроме того, совместная работа продолжится и в таких жизненно важных сферах, как здравоохранение, ремонт и строительство дорог. Конаковский район готов участвовать в региональных и федеральных программах, направленных на улучшение качества жизни наших жителей.

Дмитрий ЩУРИН, председатель Собрания депутатов Конаковского района:

- Депутаты Конаковского района с воодушевлением приняли весть о том, что с 24 сентября этого года Игорь Михайлович Руденя приступил к выполнению своих государственных полномочий в течение своего нового пятилетнего губернаторского срока. Выводить Тверскую область на уровень, обозначенный Президентом страны, непросто, но мы, депутаты, всецело будем содействовать и помогать этому на местах. Главное в депутатской работе - принятие решений, основанных на нуждах и пожеланиях наших избирателей, и именно депутаты лучше всех знают ситуацию в своих муниципальных образованиях. Очень важно следовать реалиям, вызовам времени и успешно на них реагировать.

Не могу не сказать о роли партии «Единая Россия», которую не зря называют «партией власти». Выборы показали, что среди избирателей у нее – наибольшее число сторонников. И мы верим в то, что наш губернатор Игорь Руденя, который является секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», членом ее Генерального совета, вместе с коллегами по правительству, вместе со всеми нами сделает в эту новую пятилетку много позитивного для развития Тверской области, и в том числе Конаковского района.

Андрей ЛУКЬЯНОВ, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения:

- Незадолго до выборов Игорь Михайлович встречался с главами муниципальных образований Тверской области. Могу сказать, что он очень хорошо понимает все проблемы муниципалитетов, глубоко находится в теме, разбирается даже в мельчайших нюансах. В ходе обоюдного общения стало ясно, что губернатор идет навстречу нашим пожеланиям, и у него есть достаточно возможностей для помощи любому городскому или сельскому поселению. Наш диалог был серьезным и содержательным, встреча дала всем нам уверенность в том, что Игорь Руденя будет нас поддерживать и в течение следующих пяти лет.

Подготовил Кирилл Новиков