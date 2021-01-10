МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДЕЛАЙ, ЧТО ЛЮБИШЬ. ЛЮБИ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ

Насколько то, о чем думает человек, какие эмоции испытывает и каких принципов придерживается, влияет на его успех в профессии? Первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко уверена, что взаимосвязь огромна. В этом интервью Наталья Владимировна рассказала о личных жизненных и профессиональных принципах, поделилась точкой зрения о бюджетной политике Конаковского района.

- Наталья Владимировна, о чем хотелось бы поговорить?

- Хочется поговорить без цифр и отчетов о жизни, поделиться мыслями.

- Хорошо, расскажите о себе.

- Я родилась и выросла в Конакове, закончила школу, а после окончания поступила в Тверской государственный университет на экономический факультет. После института вернулась в Конаково на работу в Сбербанк, где в течение 16 лет прошла путь от ревизора до руководителя отделения банка с 12 филиалами. Со многими бывшими коллегами из банка я до сих пор поддерживаю тёплые отношения, встречаемся, как родные люди, многое вместе пережили, проходя этапы реформирования банка, это был неоценимый опыт. Вообще в моей трудовой книжке только два места работы - Сбербанк и администрация Конаковского района.

- Наталья Владимировна, трудно возглавлять финансовый блок в администрации района?

- Непросто. Сложность в том, что необходимо поддерживать баланс финансовой системы в целом. Для примера скажу, что бюджет района планируется так же, как и семейный бюджет, все доходы необходимо распределить грамотно, чтобы хватало заплатить за продукты, вещи, коммунальные услуги, а еще нужно отложить на ремонт, инвестиции и т.д. Мы не можем позволить себе, что называется, проедать все деньги, мы должны каждый день создавать задел на будущее, строить, капитально ремонтировать наши здания и сооружения, модернизировать, создавать новые объекты и т.д. Но, как всегда, денег на все не хватает, поэтому необходимо выбирать приоритеты. Очень много приходится работать с возражениями, объяснять, почему именно так, а не иначе. Эмоционально бывает сложно, ведь никто не любит отказов.

Но я очень люблю свой коллектив, мои сотрудники - замечательные профессионалы, мы одной крови, ради дела готовы быть на работе сутками напролёт. А еще мне очень комфортно работать с моими коллегами - заместителями главы района. Они настоящие личности, каждый из них знает все нюансы своей отрасли. У нас принято совместно обсуждать все проблемные вопросы, на наших дискуссиях бывает жарко, но если решение принято, все безоговорочно его исполняют.

К большому сожалению, мы как должностные лица нередко становимся заложниками политических интриг, особенно в ходе предвыборных кампаний, когда недобросовестные оппоненты пытаются придумать нелепые обвинения в адрес администрации, пытаются посеять вражду и ненависть к органам власти у населения. Но мы самодостаточные и состоявшиеся люди, чтобы реагировать на такие провокации, мы отвечаем за свои решения и поступки. Уверена, время расставит все на свои места. Глава района, Олег Владимирович, создал команду профессионалов и единомышленников.

- А как вы считаете, кому легче быть руководителем - женщине или мужчине?

- Руководителем вообще быть сложно, от твоих решений порой зависят судьбы людей, это огромная ответственность, женщине-руководителю приходится пренебрегать интересами семьи ради дела, которым занимаешься. Никогда не ставила себе амбициозных целей в карьере, так жизнь сложилась, но, как говорится, гордись тяжестью своей.

- Что считаете своим главным достижением в работе?

- В профессиональной деятельности считаю главной заслугой то, что в течение 7 лет финансовому блоку удается обеспечивать стабильное финансирование 74 муниципальных учреждений района и 10 муниципальных программ. На протяжении всех этих лет у нас отсутствует просроченная кредиторская задолженность перед подрядчиками, свои финансовые обязательства мы выполняем своевременно. Каждый день приходится решать множество задач для обеспечения этой стабильности. Мы рассчитались с огромным долгом в 70 миллионов рублей, доставшимся нам в наследство из-за неправильно проданной земли, погасили кредиты коммерческих банков. Все это стоило немалых усилий, мы экономили, наращивали налоговые поступления в бюджет района, искали внутренние резервы. И теперь спокойная финансовая ситуация позволяет нам с уверенностью строить планы на будущее. А сделать предстоит очень много: планируем ремонты, в том числе капитальные, зданий школ, детских садов, музыкальных и спортивных школ, строительство спортивных площадок на территориях школ, строительство котельных в поселениях, где район исполняет полномочия по теплоснабжению, а кроме этого, финансовой поддержки ждут поселения района. Проблем, накопленных там, очень много, а финансовых ресурсов недостаточно.

Нам удалось наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом района, рабочим стал Совет предпринимателей, наш малый бизнес перестал бояться органов власти, активно с нами взаимодействует, за последние годы мы вместе разработали и исполняем муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой предоставляем субсидии и гранты на развитие собственного дела. У нас есть хороший опыт по обучению старшеклассников в Школе начинающего предпринимателя, где сотрудники администрации совместно с бизнесменами проводили уроки финансовой грамотности, разрабатывали бизнес-планы на основании идей школьников. Однозначно нужно продолжать эту работу, я очень люблю молодёжь, после общения с ними хочется жить и работать, они заряжают своим стремлением узнать и сделать больше, чем мы.

- О чем-то жалеете?

- Жалею, должность накладывает отпечаток на характер, высокая ответственность за принятые финансовые решения не прибавляет мягкости в характере. Жалею о разрыве отношений с некоторыми коллегами из-за несовпадения взглядов в работе, нужно было быть более гибкой, ведь и слово «нет» можно сказать по-разному. Учусь.

- Наталья Владимировна, на днях вы отметили юбилей, откуда черпаете силы для успешной работы?

- Семья - источник моей жизненной силы, моя опора и моя отрада. Безоговорочное понимание и поддержка во всем, и моя благодарность своим родным безмерна.

Мои подруги, их немного, но они очень классные, задорные, юморные и легкие на подъем. Мы вместе путешествуем, занимаемся спортом, ходим в баню и бесконечно много смеемся, это вечный позитив. А еще йога, я никогда не была спортивным человеком, но однажды познакомившись с тренером по йоге Натальей, очень душевным и прекрасным человеком, поняла, что это мое. Я научилась слышать себя, понимать свое душевное состояние, помогать себе. Так что секретов особых у меня нет, главное, чтобы тебя окружали правильные люди! И, конечно, мне близки слова «Делай, что любишь. Люби, что делаешь», золотые слова, этим и живу.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗВИВАЕТСЯ

На заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям были рассмотрены вопросы перевода земель из одной категории в другую для реализации инвестиционных проектов. В том числе, обсуждались изменения в проект планировки территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе, где планируется строительство семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, конгресс-центра, яхт-клуба, четырёх отелей и горнолыжного склона. Предполагаемый объём инвестиций – свыше 26 миллиардов рублей. На данный момент ведется проектирование объектов, строительные работы планируется начать с 2022 года. Запустить комплекс предполагается в 2025 году.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В настоящее время на территории ОЭЗ осуществляют хозяйственную деятельность три резидента: ООО «Аэропорт «Завидово», ООО «Территория Завидово», ООО «Меркурий» с проектами строительства аэротуристического, многофункционального гостиничного комплексов и оздоровительного комплекса «Zavidovo Spa Village». Благодаря привлечению федеральных средств создана дорога к гостиничному комплексу, реконструирован подъезд к поселку Шоша. Сооружен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через речку Дойбицу, который соединил два берега реки, где расположен курорт Завидово.

Сейчас идет строительство комплекса инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши. Создается транспортно-пересадочный узел с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, позволяющий объединить автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Завершающий этап проекта – строительство железной дороги до ТПУ «Завидово». После ввода пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.

ГРАНТ - 10 МИЛЛИОНОВ

Конаковская межпоселенческая центральная библиотека победила в конкурсе на создание модельных библиотек.

Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году. Одним из победителей стала Конаковская межпоселенческая центральная библиотека. На свою модернизацию библиотека получит финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей. Полученные средства она сможет потратить на создание современного библиотечного пространства: проведение ремонтных работ и приобретение оборудования, пополнение фонда новыми изданиями.

В соответствии с дизайн-проектом по организации зонирования библиотеки планируется заменить мебель на новую, более современную. Современное мультимедийное и компьютерное оборудование, интерактивные системы нового типа, такие, как интерактивные сенсорные панели, графические планшеты и другое оборудование, позволят библиотеке привлечь новых пользователей на презентационные, мультимедийные формы проведения мероприятий, стать более презентабельной и востребованной.

Денежные средства также будут направлены на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов библиотеки, внедрение в работу новых информационных сервисов для пользователей. Библиотека, оснащённая новыми книгами, современным мультимедийным оборудованием, с современным дизайном станет площадкой для общения и творчества, информационным и досуговым центром в нашем городе.

БУДЕТ НОВЫЙ РЕЙС

После обращения жителей к губернатору Игорю Рудене организовано беспересадочное транспортное сообщение от посёлка Изоплит до посёлка Редкино.

В Конаковском районе организовано прямое беспересадочное сообщение между больницей в посёлке Редкино с посёлками Озерки и Изоплит. С такой просьбой к губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан 10 сентября обращалась местная жительница Наталья Шрайнер. В посёлке Изоплит проживают более 1900 человек, в посёлке Озерки – 2300 жителей. Как рассказала тогда заявительница, прямых рейсов из этих населённых пунктов до больницы в Редкино нет, добраться можно только с пересадкой. Глава региона подчеркнул: вопрос будет решён. Беспересадочное сообщение от посёлков Озерки и Изоплит до Редкино в настоящий момент организовано путём изменения маршрута № 125-р «Редкино».

В марте 2022 года на территории Конаковского района планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок. При формировании маршрутной сети будут учтены пожелания жителей. Транспортное обслуживание будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. На линии выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащённые системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, информационными табло, системой безналичной оплаты проезда. В целом, в ближайшие пять лет по всей области будет сформирована разветвлённая система городского общественного транспорта. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья», сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района

