«Точки роста» для школьников

Осенью в образовательных учреждениях Конаковского района открываются современные образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. В ближайшие три года они появятся во всех школах города и района.

Это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в рамках нацпроекта «Образование». На базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. Главная цель проекта - предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности на получение качественного и конкурентоспособного образования. В этом году центры открываются в городских школах №№ 2, 3, 8 и гимназии №5, в сельских поселениях «Завидово», Мокшино, Новозавидовский и Редкино.

На торжественных церемониях открытия каждой точки присутствовали представители управления образования администрации Конаковского района.

- Сейчас одна из главных задач в школах состоит не только в том, чтобы дать образование, но и провести работу по профориентации. Чтобы, выходя из школы, ребята уже понимали, кем хотят стать. Современная тенденция такова, что в стране мало инженеров. Я надеюсь, что центр «Точка роста» поможет зародить в головах сегодняшних школьников идею, что в нашем веке интересно и финансово выгодно быть инженером, – отметил начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Сергеевич Кожехов.

Один из первых центров открылся на базе Конаковской школы № 3. Его руководителями назначены Наталья Железнова, Елена Галкина и Наталья Чернышева.

- Нашей школе повезло, что мы попали в эту программу. Мне приятно, что в администрации Конаковского района знают о том, что мы уже не первый год стараемся особое внимание уделять таким предметам, как физика, химия, биология. Та техника, которая поступила и продолжает поступать в школу, позволит на более глубоком практическом уровне, а не только теоретическом, осваивать эти предметы. Это значит, что ученики смогут выполнять замечательные проекты. И выпускники 2022 года станут первыми, у кого в аттестате о среднем образовании будет записана проектная деятельность, – рассказала журналистам «Зари» директор школы Наталья Викторовна Железнова.

В оборудованные кабинеты «Точки роста» для детей закуплены ноутбуки с программным обеспечением, цифровая лаборатория по химии (датчики pH, электропроводности, высокой температуры), датчики движения (расстояния) и давления, двухканальная приставка осциллограф, электронные весы, учебные микроскопы, наборы для препарирования по биологии, набор микропрепаратов, лабораторный комплект по механике, молекулярной физике и термодинамике, электродинамике (с АИП) и оптике. И другое оборудование для практических опытов.

Весь этот арсенал позволит вывести на новый уровень проектную деятельность в школе, привлечь ещё больше учеников к углублённому изучению наук. Руководство школы будет подтягивать к таким занятиям не только старшеклассников, но и всех остальных, начиная с младших классов. Уже третий год в школе проходит научная конференция «Хочу всё знать». И мы уверены, что в этом году она станет особенно интересной, ведь подготовиться к ней ребята смогут уже на новом современном оборудовании.

Ещё одна образовательная точка открылась на базе МБОУ СОШ №9 г. Конаково. В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника управления образования Светлана Клюшанова, директор школы Ирина Бубнова и руководитель центра Татьяна Набокова.

Здесь также традиционно прошли первые занятия, где на новом оборудовании дети попытались правильно применить закон Ома, испытать современные микроскопы и ноутбуки. По горящим глазам детей, их вопросам к педагогам ясно, что «Точка роста» будет пользоваться популярностью.

Отметим, что в этом году в этой школе создаются условия не только для углублённого изучения естественных наук. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» создаются новые места для дополнительного образования художественной направленности и 3D-моделирования. Эта работа ведётся уже не первый месяц, и пока не поступило необходимое оборудование и материалы, налажено сетевое сотрудничество с теми организациями, где уже есть наработки в этом направлении. Например, ученики школы №9 посещают занятия в ДЮЦ «Новая Корчева» и ПО «Конаковский фаянс» по направлению «Керамика». Скоро они смогут делать это, не покидая стен родной школы.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото автора.

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На благо детей и всего населения

23 сентября центр «Точка роста» открыли в гимназии № 5. Одним из почётных гостей стала заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Она отметила, что 2021 год особенный, Указом Президента РФ он объявлен Годом науки и технологий. И сегодня в особенный для страны год в рамках реализуемого национального проекта «Образование» проходит марафон открытия федеральной сети центров образования «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум» с участием Тверской области, и наш Конаковский район не является исключением.

Директор гимназии С.Н.Кузьмичева сказала, что современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона и страны в целом. И поэтому особенно радостно, что в стенах нашей гимназии № 5 открывается один из современных центров «Точка роста», а вместе с ним открываются новые возможности для нашего подрастающего поколения.

Затем руководитель центра И.А.Степанова и педагоги И.Ю.Соколова и Ю.А.Сигналова поприветствовали присутствовавших:

Уверенно скажем и без сомненья,

Пусть все неизведанным кажется, новым.

На благо детей и всего населения

Наша команда трудиться готова.

Ученики 3-б класса (учитель Е.Н.Телегина) прочитали стихи и по достоинству оценили замечательную возможность современного развития в центре.

Почетное право традиционно разрезать ленту предоставили директору гимназии С.Н.Кузьмичевой и ученице 11-б класса участнице конкурса «Ученик года-2021» А. Малаховой. Центр распахнул свои двери и готов принимать всех любителей исследований, науки, проектов и инноваций – всех тех, кто стремится познать мир современных технологий.

И. СТЕПАНОВА,

заместитель директора по УВР гимназии № 5 г. Конаково.

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Новые возможности на селе

В открытии центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Завидово 24 сентября принял участие глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и поздравил всех присутствовавших с замечательным событием, пожелал обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки и творческих успехов всему коллективу школы.

В своем выступлении директор МБОУ СОШ с.Завидово Нина Юрьевна Борисова отметила, что работа центра «Точка роста» важна, так как основной ее целью является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся сельской школы в освоении таких учебных предметов, как химия, биология, физика, программ дополнительного образования, в том числе «Робототехника», «Шахматы», внеурочной, проектной и исследовательской деятельности.

По окончании торжественной церемонии все были приглашены в кабинеты, где педагоги и учащиеся продемонстрировали практические возможности использования цифрового оборудования: цифровые лаборатории, новые ноутбуки, электронный микроскоп др.

Дети демонстрировали опыты по физике, химии на новом оборудовании. Педагоги рассказали о возможностях использования данных лабораторий в учебном и внеучебном процессе.

В центре планируется реализация не только общеобразовательных программ с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности.

В работу «Точки роста» включаются инициативные педагоги, которые прошли дистанционное обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.



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