27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

СПАСИБО ВАМ, ВОСПИТАТЕЛИ!

Традиционно в конце сентября мы отмечаем День педагогов детских садов. Самые теплые воспоминания любого из нас связаны с детством, с самым счастливым и радостным временем постижения мира, первых открытий, начала сознательной жизни.

Районной властью много делается для того, чтобы система дошкольного образования у нас исправно работала. Ведь это – одно из основных полномочий муниципальной власти. В городских и сельских поселениях Конаковского района расположено 26 муниципальных детских садов и 3 дошкольные группы при школах, находящихся на балансе районного бюджета, а также 1 частный детсад.

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!

С уважением,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемые воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного образования

Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь высокому призванию – воспитанию маленьких жителей Верхневолжья. Благодаря вашей заботе, любви и вниманию детские сады становятся для воспитанников вторым домом, где дети познают мир и открывают в себе таланты, формируют важные нравственные качества – учатся взаимопомощи, трудолюбию, дружбе, уважению к старшим. Все это во многом определяет будущее каждого ребенка, помогает ему стать успешным и счастливым в дальнейшей жизни.

Сегодня при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта «Демография» в нашем регионе строятся современные детские сады, проводится реконструкция существующих дошкольных учреждений, укрепляется их материально-техническая база, создаются условия для комфортного и безопасного пребывания и обучения детей.

Спасибо вам за высокий профессионализм, верность делу, душевное тепло и доброту, которые вы дарите каждому воспитаннику.

Желаю вам успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.