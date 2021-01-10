«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» СНОВА В СТРОЮ

Одной из важных для каждого человека проблем является безопасность - дома, на улице, на дорогах... Как это сделать? Здесь помогут и работа с учениками в школе, и конкурсы различной направленности.

Практически ежегодно в нашем районе проводится конкурс под названием «Безопасное колесо». Его организаторы - управление образования администрации Конаковского района и ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Участники конкурса - отряды юных инспекторов движения, как их кратко называют, отряды ЮИД. Их в Конаковском районе десять.

Основная цель этого конкурса - воспитание законопослушных участников дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, культуры здорового и безопасного образа жизни, а также снижение количества ДТП с участием детей и подростков.

Это командное первенство среди учащихся. Лучшая команда направляется на областной конкурс. И обычно он проводился в г.Твери, куда съезжались команды из практически всех районов области. В этом году областной конкурс «Безопасное колесо» проводился в новом формате. Его разбили на две части: теоретический тур и практический тур.

20 сентября на базе средней школы д. Вахонино в онлайн формате состоялся первый - теоретический тур областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участником теоретического тура областного этапа конкурса стал отряд ЮИД «Главная дорога» средней школы д. Вахонино, в команду вошли две девочки и два мальчика в возрасте до 12 лет. Отряд ЮИД «Главная дорога» существует с 2018 года. За этот период проведено много самых разнообразных мероприятий. Ребята в 2019 - 2020 гг. приняли участие в дополнительной общеразвивающей программе «Слёт юных инспекторов движения» в ФГОУ ВДЦ «Орленок», где представляли Тверскую область. В 2019 году участвовали в I Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД», где также представляли Тверскую область.

К конкурсу «Безопасное колесо» ребята готовились, начиная с лета. Под руководством руководителя отряда ЮИД они учились безопасному вождению велосипеда, изучали правила дорожного движения, различные способы оказания первой доврачебной помощи. Ответственным лицом за прием теоретического материала через электронную почту, распечатку конкурсных материалов, сбор, фотографирование и отправку заполненных бланков главному судье соревнований стала руководитель отряда ЮИД школы Е.А.Дудуева, старшая вожатая школы.

Весь ход соревнований, а теоретический тур продолжался 30 минут, велось видеонаблюдение. Ребята решали тестовые задания в режиме онлайн с помощью видеосвязи и поддержкой звука и под присмотром судьи, курировавшего конкурс дистанционно. Перед началом конкурса начальник Госавтоинспекции Конаковского района А.А.Мяснов пожелал конкурсантам достойно пройти испытание, поменьше волноваться, а после конкурса ответил на вопросы, которые интересовали участников данного мероприятия..

Подобные конкурсы учат дисциплине, помогают приобретать новые знания и умения, учат правильно ориентироваться в дорожной обстановке и воспитывают законопослушных участников дорожного движения. Второй, практический тур - это индивидуальное фигурное вождение велосипеда на оборудованной препятствиями площадке. В нем примут участие не все команды - участницы теоретического тура региона, а только пятерка команд, набравших наибольшее количество баллов. В случае хорошего результата практический тур планируется провести на базе средней школы №9 г. Конаково, где есть оборудованный автогородок.

Любовь КУЛИЕВА,

заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.