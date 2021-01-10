«КУБОК ПИНЧУКА» СОСТОЯЛСЯ

25 сентября в СК «Олимп» состоялся VI традиционный открытый турнир по настольному теннису «Кубок Пинчука-2021». В турнире приняли участие 59 спортсменов из Конакова, Твери, Дубны, Москвы, Дмитрова, Кимр, Торжка, Кувшинова, Бежецка, Осташкова.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Салдин и спонсор турнира Олег Пинчук. Они пожелали всем спортсменам хорошей игры и победы сильнейшим. Призы разыгрывались в трёх турнирах: «Макс-250», «Макс-400» и «Открытый турнир».

Победители и призеры «Макс-250»: 1 место - Дмитрий Кириленко (Торжок), 2 место - Глеб Татаринов (Тверь), 3 место - Виктор Тулинов (Торжок). Победителем утешительного финала стал Пётр Федосюк из Торжка. Победители и призёры «Макс-400»: 1 место - Александр Щербаков (Торжок), 2 место - Сергей Чубасов (Тверь), 3 место – Юлия Останина (Конаково). Победителем утешительного финала стал Иван Евдокимов из Твери. Победители и призёры «Открытого турнира»: 1 место - Василий Поляков (Москва), 2 место - Алексей Вокуев (Тверь), 3 место - Виктор Бриль (Тверь). Победителем утешительного финала стал Евгений Левин из Дубны.

По окончании основных турниров в каждой игровой категории проведены блиц-турниры из одного сета. В них были разыграны подарки от спонсора - мячи для настольного тенниса. Победителями блиц-турниров стали Ольга Баринова, Элен Бегларян и Илья Ильин. Клуб настольного тенниса выражает огромную благодарность ООО «Мастерские Пинчука» и СК «Олимп» за помощь в организации и проведении турнира.