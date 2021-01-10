ПОБЕДА АРТЕМА

Уроженец поселка Радченко Конаковского района Артем Овчинников стал обладателем золотой медали на традиционном престижном чемпионате по информационным технологиям.

С 21 по 24 сентября в Республике Татарстан на базе МВЦ «Казань Экспо» проходил III отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills 2021. Он проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Организаторами выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и прошел по 35 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий. На торжественном открытии чемпионата присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В компетенции «Кибербезопасность» золотыми медалями чемпионата награждены Артем Овчинников и Дмитрий Кокарев, представлявшие команду компании «Газпромнефть - цифровые решения» (Санкт-Петербург). Победители чемпионата в торжественной обстановке награждены золотыми медалями и памятными дипломами чемпионата.

Артем Овчинников в настоящее время является ведущим аналитиком в сфере информационной безопасности компании «Газпромнефть» (Санкт-Петербург). Он окончил среднюю школу в посёлке Радченко Конаковского района, затем Государственный университет аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге. Также Артем известен, как хороший спортсмен, многократный победитель первенств и чемпионатов Тверской области по вольной борьбе и сын известного тверского тренера Алексея Овчинникова.

Наш. корр.