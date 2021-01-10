КОНКУРС ПОВАРОВ

В филиале ГлавУпДК при МИД РФ «Комплекс отдыха «Завидово» в прошлую субботу проходил конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей Тверской области по профессиям «Повар» и «Официант». В нем приняли участие и учащиеся Конаковского колледжа.

В жюри конкурса вошли профессиональные повара Григорий Калиниченко, шеф-повар с 22-летним стажем, судья международных конкурсов, лучший шеф-повар по версии первого канала в 2014 году, cовладелец пекарни «Честная пекарня», и Алексей Зоткин, руководитель проектов компании KOBOR, эксперт в области организации питания, а также Сергей Уваров, бренд-шеф Комплекса отдыха «Завидово».

Конкурс заключался в приготовлении, презентации и подаче оригинального блюда «Рыба с гарниром и соусом, приготовленная на мангале». Среди поваров 1 место занял студент Тверского торгово-экономического колледжа Александр Ильин, 2 место занял Руслан Антоновский, студент Бежецкого промышленно-экономического колледжа, 3 место – у Романа Колобкова, студента Конаковского колледжа.

Среди официантов 1 место занял Дмитрий Мартиросян из Конаковского колледжа, 2 место – Артур Шабанов из Тверского торгово-экономического колледжа и 3 место – у Ангелины Рулевой, представлявшей Бежецкий промышленно-экономический колледж.