РЕДКИНЦЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК

Статус поселка городского типа Редкино получил в 1939 году. И 25 сентября жители поселка отметили очередной, 82-й год его рождения. Основные праздничные события проходили в ДК «Химик» и вокруг него, а также на стадионе «Победа».

Уже с утра на площади перед Домом культуры начали свою работу аттракционы и торговые ряды. В обед в «Химике» прошли мастер-классы по декоративно-прикладным видам творчества.

Очень представительной оказалась спортивная, вернее, футбольная составляющая праздника. На заключительном турнире по футболу сезона-2021 на поле «Победы» встретились футбольные клубы «Редкино» и «Кашин». Хозяева поля одержали убедительную победу 4:1. Вслед за этим состоялся матч финала первенства Тверской области. Здесь встретились футбольные клубы «СМК- Олимп» и «Тверь». К этому времени зарядил мелкий осенний дождь, и играть стало труднее. К сожалению, команда, представлявшая Конаковский район, проиграла всухую 0:3 тверским футболистам, заняв почетное второе место.

К тому времени в «Химике» началась церемония открытия Дня городского поселения поселок Редкино. Ее вела директор ДК Лариса Колюкаева. На нем были награждены лучшие жители. Награды вручал Александр Яшков, заместитель главы администрации поселка Редкино.

Почетные грамоты главы поселка получили В.И.Смирнов, водитель администрации городского поселения поселок Редкино, танцевальный коллектив «Забава» и хореографическая студия «MARGO» (руководитель В.Н.Косарева), Е.А.Балошина, председатель участковой избирательный комиссии № 457, О.В.Антипина, председатель участковой избирательной комиссии № 458, Г.А.Носов, секретарь Редкинского первичного отделения КПРФ, В.А.Нотов, учитель биологии МБОУ СОШ № 3 п. Редкино. Благодарственное письмо было вручено Гарнику Степаняну, руководителю лаборатории робототехники «Cyber Kids».

В концертной программе приняли участие хореографическая студия «Марго» МБОУ СОШ № 1 п. Редкино (руководитель Маргарита Косарева), группа «Веселые нотки» вокальной студии ДК «Химик» (руководитель Ольга Овчинникова), детский музыкальный театр «Колокольчик» ДК «Химик» (руководитель Анна Якушова), хореографический коллектив «Эдельвейс» ДК «Химик» (руководители Юлия Тараторина и Анастасия Аверьянова), группа «Серпантин» вокальной студии ДК «Химик» (руководитель Ольга Овчинникова), танцевальный коллектив «Забава» (руководитель Вера Косарева), солистка Василиса Веденеева (Радченковский ДК, педагог по вокалу Ольга Овчинникова).

Свои номера исполнили солистки Ольга Овчинникова, Анна Якушова и Анатолий Сорочинский, народный академический хор под руководством Михаила Туманова, вокальный ансамбль «Притоки» ДК «Химик» под руководством Виктора Шанцева.

Также состоялись зрелищные показательные выступления команды по тхэквондо под руководством тренера Станислава Лямина. Среди редкинских мальчишек на сцене был проведен конкурс на лучший вестибулярный аппарат: кто дольше выстоит в позе «Ласточка». Он вызвал большое оживление в зале. Завершился праздник концертной программой кавер-группы «Купе» из Твери и праздничным фейерверком на площади перед ДК, который был очень хорош.

Подготовил М. Малахов. Фото автора.