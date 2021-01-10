«ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ И УВЛЕЧЕНИЙ»

Идея провести осеннюю ярмарку

в Юрьево-Девичьевском сельском поселении

пришла работникам досугового центра.

«Как ведётся на Руси, ты у каждого спроси,

Все гуляния народные, яркие начинаются с праздничной ярмарки! Мы сегодня всех на ярмарку зовём, шутки, игры, песни, пляски заведём, И с гостями за столами посидим, пирогами, сладким

чаем угостим» - зазывал народ на ярмарку Скоморох Влад Пешкичев, а Хозяюшки ярмарки, Алёна Куликовских и Александра Черемных, провели экскурсию по ярмарке для гостей.

Андрей Николаевич Лукьянов, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения с удовольствием посещает все мероприятия, которые проходят в досуговом центре. Он наградил победителей конкурса «Уютный цветущий дворик», проводимого администрацией поселения, которых определила независимая комиссия конкурса в составе завуча школы Л.С.Голубовой, повара детского сада Л.М.Ляховской, директора МУП ЖКХ А.В.Раззуваевой, просмотрев видеоролики, выставленные конкурсантами. Ими стали Людмила Жданова в номинации «За эстетическое оформление клумб, цветников и цветочных вазонов, профессиональное сочетание цветовых гамм»; Елена Дмитриева и Галина Комарова в номинации «За декоративно-художественное оформление дворовой мебели, зон отдыха и оригинальность в оформлении приусадебного участка»; Надежда Володина «За умелое сочетание цветовых гамм в оформлении приусадебного хозяйства, за доступность, открытость и наглядность»; Лариса Зуброва «За оригинальное использование в оформлении приусадебного участка и зоны отдыха зелёных насаждений»; Христина Еремеева в номинации «За креативность в оформлении входной группы». Андрей Николаевич поблагодарил всех участников и вручил победителям дипломы и денежные премии.

В конкурсе поделок из овощей и фруктов из природного материала «Осенние фантазии» победителями стали воспитанники младшей группы детского сада (воспитатели Л.Д.Зайцева и Н.А.Костромина) и старшей группы (воспитатели Г.Д.Роговая и С.Ю.Халуева), а Влад и Вероника Чекмарёвы, семья Басилаиа, Анастасия Прохорова, Артемий Бондар, Роза Петровна Усанова, Лина Михайловна Ляховская, Елена Алексеевна Дмитриева, Надежда Дюльгер награждены дипломами за участие в выставке и подарками.

Официальная часть ярмарки завершена, началась, пожалуй, самая вкусная часть ярмарки - дегустация домашних заготовок на любой вкус! Аджика свекольная, свёкла печёная, перец и сладкий, и острый, закуски из кабачков и баклажанов, королева осени – капуста, маринованная в помидорах, помидорчики и огурчики по-корейски, даже наливка! Да разве всё перечислишь! Одним словом, вкуснотища! После острого и солёненького чай пришёлся по душе - и мятный, и с мелиссой, из шиповника и с чабрецом, из иван-чая и иммунный, в составе которого крапива и зверобой. Да еще пирог Анастасии Клиновой и оладушки Юлии Титовой и Ларисы Зубровой, даже мороженое домашнее!

Перекусили и пустились в пляс под зажигательные песни в исполнении вокального ансамбля «Услада», а пока взрослые плясали, дети творили. Мастер-класс по оформлению шляп в осеннем декоре давала заведующая библиотечным сектором Елена Дмитриева. Шляпное дефиле прошло под бурные аплодисменты гостей ярмарки. Детей наградили сладкими призами и за участие в выставке поделок «Краски осени».

Игры подвижные и танцевальные, выступление танцевального ансамбля «Апельсинки» сделали ярмарочное гуляние ярким и запоминающимся. На прощание – фото на память в фотозоне «Иду на рекорд», где красовались овощи-гиганты, которые охраняла очаровательная кукла. Мы увидели счастливые лица жителей и гостей поселения. Значит, праздник удался на славу!

Елена СПИРИНА,

художественный руководитель Юрьево-Девичьевского досугового центра.