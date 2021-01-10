НАД ВОЛГОЙ ЗАЗВУЧАЛ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН



В городе Конаково состоялось значимое событие, без преувеличения сказать, исторически значимое. По прошествии 80 лет, истекших с момента разрушения храмов в г. Корчева, вновь зазвучал колокольный звон над этими местами.

Как рассказал нам протоиерей Олег Шерышев, настоятель храма 40 Севастийских мучеников, милостью Божией продолжается строительство храма в честь 40 Севастийских мучеников на берегу Волги. Основными благотворителями, на чьи средства возводится комплекс, являются сами прихожане:

- Отрадно ощущать поддержку, которую стало оказывать общество «Ривер Клаб» в лице руководителя Марка Каганского, - отметил отец Олег. - При его поддержке выполнено остекление всего храма, сделана часть отопительной системы, осуществлена значительная часть кровельных работ. Начали выполняться внутренние работы по отделке помещений.

При поддержке мецената Сергея Бессонова над городом и зазвучали колокола. Еще весной храм приобрел комплект колоколов стоимостью 3 500 000 рублей, изготовленных в городе Каменск-Уральский товариществом «Пятков и К». Сергей оплатил половину стоимости комплекта и на свои средства организовал пусконаладочные работы (а это ни много ни мало, 20 процентов от стоимости колоколов), чтобы они зазвучали на колокольне. Другую часть стоимости комплекта собрали прихожане, имена которых увековечили на колоколах. Другой меценат, Максим Вильховский, оплатил стоимость качественной фасадной краски в 1 000 000 рублей. Каждый может увековечить свое имя в строящемся храме, пожертвовав на его строительство любую сумму.

Совсем недавно строящийся комплекс посетил губернатор Игорь Руденя, в беседе с которым были высказаны обоюдные пожелания по оформлению интерьера одного из приделов храма в фарфоро-фаянсовом стиле. Для осуществления этого проекта высказано пожелание подключить к работам общество «Кузнецовский фаянс», которое является в малой степени преемницей знаменитой кузнецовской фабрики.

Фабрика Кузнецова была известна в своем Отечестве и зарубежом, в том числе и как производитель уникальных церковных иконостасов и другой церковной утвари. И если бы общество «Кузнецовский фаянс» возродило это производство, это было бы большим событием и для города Конаково, и для Тверской области. Такое пожелание высказал и губернатор Игорь Михайлович Руденя.

Как отрадно осознавать, что накануне праздника Воздвижения Честнаго Животворящего Креста Господня над храмом строящегося комплекса были водружены недостающие маковки и кресты. Надеясь на милость Божию, продолжается строительство храма.

- Этот праздник ждали все православные, кто хранил и продолжает хранить в своём сердце Веру в Господа, - рассказала поэтесса, бард и режиссёр детского театра Ольга Бардакова. - Ждали давно и долго, лелея свою заветную мечту о том, что и над нашим городом когда-то зазвучат колокола.

Со строительством храма 40 мучеников Севастийских мучеников на берегу Волги появилась надежда, что когда-то и мы услышим колокольный звон, но пройдёт ещё немало лет, прежде чем у нас действительно появится возможность приобрести колокола. В этом году перед пасхой колокола доставили в храм. Радости не было предела. На большом крыльце стояли большие и красивые колокола-богатыри и ждали своего часа. Ждали и молились прихожане. И вот благодаря стараниям многих людей из Конакова и Москвы, а прежде всего настоятеля храма протоиерея Олега Шерышева, праведными трудами которого храм строится, звонкий праздник в нашем городе состоялся! Светлая радость пришла и к нам! Установку и настройку колоколов провели московские звонари.

Самые нетерпеливые ждали колокольного звона с вечера.

Зазвонили колокола утром 25 сентября. Услышали их и те, кто специально пришёл, чтобы стать свидетелями первых ударов колокола, и жители ближайших домов, и просто прогуливавшиеся по новой набережной Волги. Говорят, что когда звучат колокола, на Землю спускаются Ангелы, настолько благодатной становится атмосфера в пространстве. Надеюсь, что спускались они и в этот раз, чтобы разделить с нами этот большой душевный праздник!

В этот день произошло ещё одно значимое событие для храма. Наконец-то были установлены купола с крестами над приделом Алексея Московского и над колокольней. А случилось это как раз в канун большого православного праздника Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня, который мы отмечаем 27 сентября.

Ещё раз низкий поклон всем, кто смог подарить жителям и гостям нашего города этот долгожданный праздник!

Протоиерей Олег в этот день даже разрешил всем желающим позвонить в новые колокола, чем я и воспользовалась. Колокола звонкие, и у каждого свой голос, который далеко разливался по Волге. Поздравляем прихожан храма, протоиерея Олега Шерышева и всех конаковцев с таким значимым событием! Связь времен восстановлена!

Людмила КИКАЛО.