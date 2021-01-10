Ежегодно волонтеры центра молодежной политики «Иволга» совместно с местным отделением общественного движения «Волонтеры Победы» проводят множество мероприятий и акций, направленных на изучение истории, в том числе, истории Великой Отечественной войны.

27 сентября в стенах ДК «Современник» прошел исторический квест «НАША ПОБЕДА». В квесте приняли участие 7 команд из образовательных учреждений Конаковского района.

Каждой команде в ходе квеста предстояло пройти 8 этапов, в которых были необходимы не только знания истории, но и умение решать логические задачи.

По итогам исторического квеста «НАША ПОБЕДА» абсолютным победителем стала команда из Конаковского энергетического колледжа, второе место заняла команда МБОУ СОШ № 9, почетное третье место - команда Конаковского колледжа.

Центр молодежной

политики «Иволга».