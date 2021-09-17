Компания из Зубцовского района представляет Верхневолжье на международной выставке в Италии

Компания «Белый камень» представляет свою продукцию на международной специализированной выставке мрамора, дизайна мраморных изделий и технологий обработки камня «Marmomacc 2021», которая проходит в итальянском городе Верона.

Губернатор Игорь Руденя считает, что участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

Компания «Белый Камень» входит в группу компаний Artishock, которая является одним из лидеров индустрии обработки камня в России и занималась такими проектами, как Дворец водных видов спорта Лужники, торговые центры Центральный Детский Мир на Лубянке и Авиапарк, жилые комплексы Сады Пекина, Ордынка и Жизнь на Плющихе, концертный зал Зарядье и другие.

В июле текущего года компания «Белый камень» открыла первую очередь камнеобрабатывающего завода в Погорельском сельском поселении Зубцовского района. Предприятие ориентировано на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка. Объем вложенных инвестиций в данный проект составил порядка 733 млн рублей, было создано более 90 рабочих мест.

В планах компании на ближайшие годы – строительство второй очереди камнеобрабатывающего завода. Открытие новой линии позволит дополнительно создать 65 рабочих мест, в развитие предприятия планируется вложить порядка 1,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области