Игорь Руденя в преддверии Международного дня пожилых людей выразил слова благодарности жителям Тверской области старшего возраста

В столице Верхневолжья состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, который отметят в России 1 октября. В Тверской академической областной филармонии собрались пожилые граждане, ветераны, дети войны, активисты общественных организаций и объединений. Слова признательности им и всем представителям старшего поколения Тверской области выразил Губернатор Игорь Руденя.

Особую благодарность глава региона адресовал ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, подарившим мир и счастье жить в свободной стране.

«Низкий поклон всем, кто в послевоенные годы самоотверженно восстанавливал разрушенные города и села, строил новые предприятия, школы и больницы, развивал промышленность и сельское хозяйство, создавал лучшие в мире системы образования и здравоохранения. И сегодня вы продолжаете жить интересами нашей большой страны, являясь для молодых поколений образцом трудолюбия и беззаветного служения Родине», – говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Во время торжественного мероприятия представителям старшего поколения были вручены грамоты и благодарности за активную жизненную позицию, а сотрудникам учреждений социальной защиты - за помощь ветеранам и детям войны.

День пожилых людей ежегодно отмечается с 1991 года 1 октября. В Тверской области в этот день проводится ряд различных акций и мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области