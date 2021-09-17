В торговых точках Тверской области проводятся рейды по контролю за обеспечением соблюдения эпидемиологических требований

В Тверской области проводятся рейды по контролю за обеспечением собственниками и посетителями торговых точек соблюдения эпидемиологических требований и масочного режима. 30 сентября очередной рейд был проведен в Торговом парке №1 сотрудниками регионального Роспотребнадзора совместно с представителями правоохранительных органов.

«Хозяйствующим субъектам необходимо помнить о нанесении разметки для сохранения дистанции между людьми, иметь запас средств защиты для сотрудников. Мы проверяем наличие средств дезинфекции – они должны быть бактерицидного действия или иметь в составе хлор, который уничтожает вирусы на поверхностях, а также тех антисептиков, которыми могут пользоваться посетители, – отметил специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области Евгений Лыков.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Оно влечет за собой наложение административного штрафа в крупных размерах или приостановление деятельности на определенный срок.

Во время проверки торговых точек было выявлено несколько правонарушений, выданы предписания по их устранению в течение недели.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

В настоящее время в Тверской области, как и во многих регионах России, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Если у людей, которые ранее вакцинировались, констатирована коронавирусная инфекция, то болезнь у них протекает без осложнений. Хочу обратиться к нашим жителям – обязательно сделайте прививку. Это может сохранить жизни многим людям и выработает хороший иммунитет. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких», – отметил Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Кроме того, растет и количество тяжелых течений болезни, особенно у невакцинированных граждан старше 60 лет.

«Единственным способом уберечь себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, которая может протекать очень непредсказуемо, с тяжелым исходом болезни и с риском для жизни, является вакцинация! Ежедневно мы видим, что среди умерших нет вакцинированных», - подчеркивает доктор медицинских наук Наталья Соколова.

В Верхневолжье ежедневно работает 55 пунктов вакцинации. Их перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области