На предприятии Промтехнопарка КСК в Тверской области запускают систему рентгеновского контроля качества

В Тверской области предприятие «КСК Элком», входящее в дивизион «Электронные и электрические компоненты» группы компаний КСК, дооснастило оборудование системой рентгеновского контроля качества. Это позволит снизить риски выпуска некачественной продукции и затрат на ремонт, повысить скорость отладки технического процесса. Значительно уменьшится и вероятность отказа при эксплуатации изделия.

На «КСК Элком» введена автоматическая оптическая 3D-инспекция системой рентгеновского контроля качества паяных соединений, проверка которых не всегда возможна оптическими методами. Таким образом, на предприятии собран полный комплекс контрольного оборудования для проведения тотальной проверки каждого компонента перед выпуском целой партии.

Современный комплекс контрольного оборудования включает в себя систему автоматизированного оптического и рентгеновского контроля, а также обязательный функциональный контроль. Все это позволяет своевременно выявлять, анализировать и устранять технологические ошибки монтажа электронных изделий и гарантировать их работоспособность.

Предприятие «КСК Элком» является одним из ведущих разработчиков и производителей систем информирования и электронных компонентов для подвижного состава. Оно расположено на территории Промтехнопарка КСК в Твери.

Летом 2021 года Губернатор Игорь Руденя представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Глава региона неоднократно подчеркивал – продукция КСК превосходит западные аналоги.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства.

Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В реализацию проекта инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.

Пресс-служба Правительства Тверской области