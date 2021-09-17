В Тверской области начался прием заявок на соискание II Всероссийской премии имени Андрея Дементьева

Дом поэзии Андрея Дементьева объявляет о начале конкурсного отбора на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена Правительством Тверской области. Принять участие в конкурсе смогут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения

Премия вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

«Учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году подать заявку на участие можно в двух номинациях – «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества».

B номинации «Молодой поэт» могут принять участие авторы от 14 до 29 лет, имеющие поэтические книги на русском языке, изданные последние три года. Произведения на конкурс выдвигаются издательствами, редакциями журналов, отделениями Союзов писателей и образовательными учреждениями культуры. Размер премии в номинации «Молодой поэт» составит 300 тыс. рублей.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию могут получить авторы, создавшие значительные художественные произведения, масштабные проекты или культурные акции, имеющие социально-просветительское значение в гуманитарной жизни страны. Претенденты выдвигаются органами законодательной и исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, общественными организациями. В данной номинации победитель получит премию в размере 700 тыс. рублей.

Заявки необходимо направлять с 1 октября по 10 декабря 2021 года на почтовый адрес Дома поэзии по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20 или на электронную почту premia_dementeva@mail.ru. Подробнее о проведении конкурса или участия в нем можно узнать на сайте www.dompoezii-tver.ru/ .

В 2020 году победителями I Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева стали: в номинации «Молодой поэт» – липецкий учитель истории, автор сборника стихотворений «В туманах окраин» Александр Лошкарев, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области