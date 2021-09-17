Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 102 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 124 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 397 303 человека, за последние сутки – 976 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 068 219, в том числе за последние сутки их проведено 3398.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 706 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 638 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 829

Конаковский район 5018

Ржев 3747

Вышневолоцкий городской округ 2996

Калининский район 2978

Кимры 2275

Торжок 2139

Кашинский городской округ 1651

Бологовский район 1434

Осташковский городской округ 1406

Калязинский район 1398

Бежецкий район 1372

Старицкий район 1351

Лихославльский район 1275

Нелидовский городской округ 1254

Максатихинский район 999

Торопецкий район 912

Западнодвинский муниципальный округ 886

Весьегонский муниципальный округ 849

Оленинский муниципальный округ 829

Рамешковский район 755

Кувшиновский район 727

Торжокский район 696

Зубцовский район 656

Андреапольский муниципальный округ 625

Спировский район 579

Ржевский район 549

Селижаровский муниципальный округ 532

Кимрский район 447

Сонковский район 434

ЗАТО Озёрный 424

Кесовогорский район 386

Пеновский муниципальный округ 372

Краснохолмский муниципальный округ 344

Сандовский муниципальный округ 347

Бельский район 321

Фировский район 308

Лесной муниципальный округ 215

Молоковский район 188

Жарковский район 170

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области