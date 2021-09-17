Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 102 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 124 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 397 303 человека, за последние сутки – 976 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 068 219, в том числе за последние сутки их проведено 3398.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 706 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 638 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 829
Конаковский район 5018
Ржев 3747
Вышневолоцкий городской округ 2996
Калининский район 2978
Кимры 2275
Торжок 2139
Кашинский городской округ 1651
Бологовский район 1434
Осташковский городской округ 1406
Калязинский район 1398
Бежецкий район 1372
Старицкий район 1351
Лихославльский район 1275
Нелидовский городской округ 1254
Максатихинский район 999
Торопецкий район 912
Западнодвинский муниципальный округ 886
Весьегонский муниципальный округ 849
Оленинский муниципальный округ 829
Рамешковский район 755
Кувшиновский район 727
Торжокский район 696
Зубцовский район 656
Андреапольский муниципальный округ 625
Спировский район 579
Ржевский район 549
Селижаровский муниципальный округ 532
Кимрский район 447
Сонковский район 434
ЗАТО Озёрный 424
Кесовогорский район 386
Пеновский муниципальный округ 372
Краснохолмский муниципальный округ 344
Сандовский муниципальный округ 347
Бельский район 321
Фировский район 308
Лесной муниципальный округ 215
Молоковский район 188
Жарковский район 170
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области