В Тверской области полностью отремонтирована дорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское

В Тверской области завершен ремонт дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. В 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведено в порядок 27 км трассы. В предыдущие годы было отремонтировано 50 км. Таким образом, автодорога на всем протяжении приведена в нормативное состояние.

Трасса Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское проходит по территориям Калининского, Конаковского и Кимрского районов и принадлежит к опорной дорожной сети Верхневолжья, соединяет областной центр с муниципальными образованиями юго-востока региона. Трасса является самым коротким путем из Твери в Кимры.

Необходимость приводить в порядок в первую очередь востребованные у жителей дороги подчеркивал Губернатор Игорь Руденя. Особое внимание, считает глава региона, должно уделяться школьным маршрутам, подъездам к больницам, социальным учреждениям.

В этом году отремонтирован участок трассы Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Конаковском и Кимрском районах. Ранее ремонт затронул Калининский и Конаковский районы, в том числе 20 км – от села Рождествено в сторону города Кимры.

В процессе работ отфрезеровано покрытие, на отдельных участках выполнен ремонт кромки проезжей части, уложена армирующая сетка, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Также проведена расчистка полос отвода. Для обеспечения безопасности дорожного движения укреплены обочины, отремонтированы посадочные площадки, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком.

В Тверской области благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году приведено в порядок 155 км, то в план 2021 года вошло уже более 560 км трасс. В целом, с учетом планов текущего года, за последние пять лет приведено в нормативное состояние почти 2,5 тыс. км дорог. До 2026 года планируется увеличить темпы дорожных работ еще в два раза и отремонтировать в Тверской области более 4 тыс. км транспортных магистралей.

Пресс-служба Правительства Тверской области