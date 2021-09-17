Тверские сушки и баранки вновь претендуют на звание лучшего бренда России

Во втором национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» от Верхневолжья в этом году за победу борются «Тверские сушки» и «Тверские баранки». Свою продукцию под этими брендами представляет ОАО «Волжский пекарь» – предприятие с более чем 80-летней историей.

«Хлебопеки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб», – считает Губернатор Игорь Руденя

Решением главы региона в Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Кроме того, хлебопекарным производствам компенсируют затраты, связанные с приобретением сырья.

ОАО «Волжский пекарь» – самое крупное в регионе и одно из крупнейших в стране предприятий хлебопекарной и кондитерской отраслей.

Первые буханки хлеба вышли из заводских печей в 1940 году. Во время оккупации Калинина в октябре 1941 года предприятию был нанесен значительный ущерб, более 70% мощностей было уничтожено. Но уже в начале 1942 года здесь начали выпускать ржаной формовой хлеб. Тверские хлебопеки всю войну несли свою трудовую вахту, поставляли продукцию и в тыл, и на фронт. А в 80-е годы XX столетия на предприятие перенесено производство кондитерской пекарни, действовавшей в Путевом дворце.

Сегодня на «Волжском пекаре» работает 28 поточных производственных линий, ежедневно выпускается 100 тонн хлебобулочных, 60 тонн бараночных и 40 тонн кондитерских изделий, в том числе 10 тонн вафель. Годовой выпуск продукции составляет более 70 тысяч тонн – 48% от общего производства хлебобулочных и кондитерских изделий в Тверской области.

Всего на национальный конкурс «Вкусы России» подано более 700 заявок от 84 регионов страны. От Тверской области заявлен 21 бренд. В рейтинге регионов по количеству поданных заявок Верхневолжье занимает четвертое место.

В этом году в конкурсе восемь номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк», «Вкус без границ».

Бренды будет оценивать экспертная комиссия и жители страны в ходе народного голосования, которое пройдет с 20 октября по 7 ноября на сайте https://russiantastes.ru/ . Итоги конкурса объявят в ноябре.

Пресс-служба Правительства Тверской области