В Тверской области пройдет открытый Кубок интеллектуалов «Я мыслю, следовательно, существую»

30 сентября в ДК «Пролетарка» в Твери состоится региональный открытый Кубок интеллектуалов «Я мыслю, следовательно, существую» среди команд инвалидов разных категорий и пенсионеров. Соревнование проводится в рамках реализации социального проекта «Дорогами Победы» при поддержке Правительства Тверской области.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями здоровья можно было вовлечь в активную жизнь», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году в состязании примут участие 15 команд от общественных организаций инвалидов и пенсионеров Верхневолжья, а также Костромы и Московской области.

Открытый Кубок интеллектуальных команд учрежден в 2008 году и способствует всесторонней реабилитации, создает комфортные условия для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов и пенсионеров, помогает осваивать виды искусства, а также расширяет интеграцию инвалидов в общество.

Учредителем Кубка выступает Министерство социальной защиты населения Тверской области и Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых».

Пресс-служба Правительства Тверской области