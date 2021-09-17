В Тверской области проходит конкурс семейных фотографий «Отцы и дети»

В преддверии Форума Отцов Тверской области, который пройдёт 2 октября, Министерство демографической и семейной политики Тверской области проводит конкурс фотографий «Отцы и Дети». Принять в нем участие можно до 17:00 1 октября по ссылке: https://vk.com/tverreg_family.

На конкурс должны быть представлены позитивные работы, на которых запечатлены папа и дети во время совместного отдыха или работы. От одной семьи может быть представлено 2-3 фотографии с подписью, например: «Семья Ивановых». Их необходимо опубликовать в комментариях под постом о конкурсе в официальной группе регионального Министерства демографической и семейной политики «Тверская семья».

Среди участников будет выбран один победитель, которого ждёт приятный семейный подарок. Победителя назовут 2 октября на Форуме Отцов Тверской области, информация будет также размещена на стене группы ВКонтакте «Тверская семья».

В Тверской области укреплению института семьи уделяется самое пристальное внимание. В 2020 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени появилась новая награда - почетный знак «Слава отца». Для получателей предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

«Предоставление выплаты – наш вклад в поддержку многодетных родителей Верхневолжья. Их труд – это очень высокая ответственность и пример для окружающих», – считает Игорь Руденя.

Награда вручается отцам или усыновителям, которые в одном браке воспитали пять и более детей. При этом учитываются успехи детей, их образование, активность в творческой, общественной или спортивной сферах, жизненная позиция семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области