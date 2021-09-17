Студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса познакомились с работой «Верхневолжского АТП»

25 студентов Тверского колледжа транспорта и сервиса посетили «Верхневолжское АТП» в рамках первой ознакомительной экскурсии на предприятие. «Верхневолжское АТП» и Тверской колледж транспорта и сервиса заключили договор о деловом партнерстве – выпускники учебного заведения смогут устраиваться на работу в АТП по итогам обучения.

Подготовка востребованных в экономике региона кадров, взаимодействие с предприятиями для прохождения студентами практики по выбранной специальности – главные направления в профобразовании Верхневолжья, обозначенные Губернатором Игорем Руденей.

«С учетом сегодняшней борьбы за кадры, за рабочие места в ЦФО, нам очень важно, чтобы молодежь региона была максимально адаптирована и погружена в процессы производства. Мы должны бороться за нашу молодежь, которая составляет основной костяк промышленного потенциала Тверской области», – считает глава региона.

Начальник отдела организации перевозок «Верхневолжского АТП» Юлия Иванова рассказала студентам о новой транспортной модели, показала современные автобусы, диспетчерскую, ремонтную зону и мойку.

Студенты узнали, как функционирует современное оборудование в автобусах, как работают контролеры, водители, автослесари, диспетчеры и другие специалисты АТП.

«Верхневолжское АТП» планирует регулярно проводить экскурсии для учащихся колледжа и предоставлять места для прохождения учебной практики. Следующие экскурсии запланированы 1 и 4 октября.

«Верхневолжское АТП» – одно из крупнейших предприятий Тверской области, где трудится порядка 1500 человек, более 900 из них – водители общественного транспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области