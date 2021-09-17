В Верхневолжье урожай собран на 75% от посевной площади

В Тверской области продолжается уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов. Общая площадь, на которой будет собран урожай, в 2021 году составляет 93,6 тыс. га. 75% от всей посевной площади уже убрано. Завершается сбор озимых зерновых культур, полностью выполнен прогнозный показатель – это почти 11 тыс. га.

В числе приоритетных направлений сельского хозяйства на ближайшие пять лет Губернатор Игорь Руденя на сентябрьском Форуме муниципальных образований назвал растениеводство, развитие льняного комплекса.

Регион сохраняет высокие темпы уборочной кампании зерновых, овощей и других культур.

По актуальным данным Министерства сельского хозяйства региона, зерновые убраны на площади 54,5 тыс. га, их валовой сбор составляет 92,2 тыс. тонн.

Картофель собран на площади 9,6 тыс. га, валовой сбор культуры равен 140,3 тыс. тонн. Овощи убраны на 1,9 тыс. га. Для сравнения – на аналогичную дату 2020 года показатель составил 1,8 тыс. га. Больше прошлогоднего и валовой сбор овощей – 31,9 тыс. тонн (в 2020 году – 28,8 тыс. тонн).

Травы скошены на площади 92 тыс. га, заготовлено 162 тыс. тонн сена, 230,4 тыс. тонн сенажа, 114,7 тыс. тонн силосной массы, 16,6 центнеров грубых и сочных кормов, что составляет 93% от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области