В Тверской области на 53 объектах завершено благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда»

В Тверской области завершено благоустройство 41 общественной территории и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях. Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

18 сентября глава региона высоко оценил зону отдыха, созданную для горожан на Мигаловской набережной в Твери. Территорию выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования. Как заявил Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований региона, в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья.

Всего в 2021 году приводят в порядок 100 объектов в 38 муниципальных образованиях. В основном в районах благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки. На 47 объектах благоустройство находится в завершающей стадии.

Большой запрос у граждан – на создание мест для физической активности. Так, благодаря нацпроекту в поселке Рамешки появилась баскетбольная площадка, в Комсомольском парке Кувшиново - баскетбольная площадка с комплексом уличных тренажеров, в Нелидово – территория для катания на скейтах, в Оленино - открытый комплекс для занятия физкультурой и спортом.

Активное участие в работе по благоустройству своих территорий принимают волонтеры, местные жители. Так, в Белом молодые активисты художественно оформили территорию возле благоустроенной Базарной площади, где в том числе, создана фотозона для молодоженов.

Пресс-служба Правительства Тверской области