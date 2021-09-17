Почетный гражданин Тверской области, фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич ревакцинировался против коронавируса

29 сентября повторную прививку против коронавирусной инфекции сделал участник Ржевской битвы, Почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич. В августе Иван Евгеньевич отметил 97-летие. Ревакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете поликлиники областной клинической больницы.

«И первый раз, и второй раз я абсолютно ничего не почувствовал. Сейчас много людей болеет во всех регионах, но наши медики спасают их жизни. Всем огромное спасибо», – отметил Иван Евгеньевич.

Ранее прививку от коронавирусной инфекции сделали 96-летний фронтовик Иван Петрович Афанасьев, председатель Совета ветеранов Заволжского района Твери, узник фашистских концлагерей Николай Тимофеевич Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Борисович Скачков и многие другие жители региона пожилого возраста.

На базе поликлиники ОКБ прививочный кабинет открыт с ноября 2020 года. За это время медиками было вакцинировано более 19,5 тысячи жителей Тверской области, из которых порядка 35% – старше 65 лет.

«Вакцинация для граждан пожилого возраста особо важна, потому что это те люди, которые переносят коронавирусную инфекцию с осложнениями. По рекомендациям Министерства здравоохранения России ревакцинацию необходимо делать через полгода, когда иммунитет ослабевает и снижается защитная сила прививки», – рассказала заместитель главного врача Областной клинической больницы по поликлиническому разделу работ Наталья Невская.

Наталья Невская также отметила, что ежедневно ревакцинируется порядка 20% от общего количества пациентов, пришедших на иммунизацию.

«Мы очень рады этому, потому что эти люди идут осознано, они поняли, что прививка реально защитила, они приходят по собственному выбору, чтобы защитить себя и своих близких», – подчеркнула медик.

На данный момент в Верхневолжье прививку сделали 396 327 человек, среди которых 137 614 – представители старшего поколения.

В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Твери вакцинироваться можно и без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области