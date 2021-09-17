Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 978 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 159 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 396 327 человек, за последние сутки – 1184 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 064 821, в том числе за последние сутки их проведено 4569.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 470 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 631 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 738

Конаковский район 5018

Ржев 3733

Вышневолоцкий городской округ 2983

Калининский район 2960

Кимры 2267

Торжок 2139

Кашинский городской округ 1650

Бологовский район 1432

Осташковский городской округ 1403

Калязинский район 1398

Бежецкий район 1372

Старицкий район 1338

Лихославльский район 1266

Нелидовский городской округ 1250

Максатихинский район 990

Торопецкий район 911

Западнодвинский муниципальный округ 886

Весьегонский муниципальный округ 848

Оленинский муниципальный округ 826

Рамешковский район 754

Кувшиновский район 727

Торжокский район 694

Зубцовский район 656

Андреапольский муниципальный округ 617

Спировский район 569

Ржевский район 548

Селижаровский муниципальный округ 531

Кимрский район 445

Сонковский район 434

ЗАТО Озёрный 424

Кесовогорский район 384

Пеновский муниципальный округ 372

Краснохолмский муниципальный округ 344

Сандовский муниципальный округ 340

Бельский район 311

Фировский район 307

Лесной муниципальный округ 215

Молоковский район 188

Жарковский район 169

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области