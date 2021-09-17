Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 сентября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 978 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 159 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 396 327 человек, за последние сутки – 1184 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 064 821, в том числе за последние сутки их проведено 4569.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 470 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 631 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 738
Конаковский район 5018
Ржев 3733
Вышневолоцкий городской округ 2983
Калининский район 2960
Кимры 2267
Торжок 2139
Кашинский городской округ 1650
Бологовский район 1432
Осташковский городской округ 1403
Калязинский район 1398
Бежецкий район 1372
Старицкий район 1338
Лихославльский район 1266
Нелидовский городской округ 1250
Максатихинский район 990
Торопецкий район 911
Западнодвинский муниципальный округ 886
Весьегонский муниципальный округ 848
Оленинский муниципальный округ 826
Рамешковский район 754
Кувшиновский район 727
Торжокский район 694
Зубцовский район 656
Андреапольский муниципальный округ 617
Спировский район 569
Ржевский район 548
Селижаровский муниципальный округ 531
Кимрский район 445
Сонковский район 434
ЗАТО Озёрный 424
Кесовогорский район 384
Пеновский муниципальный округ 372
Краснохолмский муниципальный округ 344
Сандовский муниципальный округ 340
Бельский район 311
Фировский район 307
Лесной муниципальный округ 215
Молоковский район 188
Жарковский район 169
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области