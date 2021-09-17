В Твери проходит финал регионального этапа конкурса «Юннат-2021»

29 сентября в Твери проходит финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат -2021». Он проводится для развития интереса у детей и молодежи к сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической работе на школьных учебно-опытных участках, а также в личных подсобных хозяйствах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные конкурсы – одна из форм профориентации, знакомства детей с профессиями, востребованными в экономике Верхневолжья.

В рамках финала регионального этапа конкурса организована областная выставка «Урожай-2021». Свои достижения на ней представили школьники из 15 образовательных учреждений Твери, Торжокского, Торопецкого, Калининского, Старицкого, Ржевского, Лихославльского, Спировского, Фировского районов и Краснохолмского муниципального округа.

Специфика конкурса юннатов в том, что во всероссийском финале регион представляют победители предыдущего года. Это связано с тем, что проекты реализуются не на бумаге, а на практике и зачастую требуется время для завершения агротехнических работ.

В октябре этого года в Москве в дистанционном формате за звание лучшего юнната будут бороться финалисты регионального этапа 2020 года Геннадий Каблуков из Климовской школы Торжокского района с проектом «Сортоиспытание ранних сортов томатов в парнике»; Серафима Гаврышкив из Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона с проектом «Влияние подкормок на сроки созревания плодов и урожайность томатов»; Матвей Морозов из Выдропужской школы поселка Спирово с проектом «Выращивание арбуза в Тверской области»; София Соколова из гимназии №7 Торжка с проектом «Сортоиспытание сладкого перца».

Пресс-служба Правительства Тверской области