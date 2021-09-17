Жители Тверской области могут поддержать голосованием педагога из Твери на федеральном этапе конкурса «Учитель года России – 2021»

В России стартовало всенародное голосование за участников конкурса «Учитель года России – 2021». В рамках конкурса запущен специальный чат-бот для голосования за понравившегося кандидата. Тверскую область на федеральном этапе представляет учитель биологии из школы №46 Твери Екатерина Христенко, которая одержала победу на региональном этапе конкурса.

Виртуальный помощник появился в официальном сообществе Министерства просвещения в мессенджере «Viber». Отдать свой голос за тверского педагога можно по ссылке: https://chats.viber.com/teacheroftheyear.

Имя победителя всенародного голосования будет объявлено 3 октября во время торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса.

Победителя конкурса «Учитель года России» объявят 10 октября в Кремлёвском дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню учителя. Учитель года получит главный приз - Большого хрустального пеликана, и станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.

В Тверской области победителям и призерам регионального этапа конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» присуждаются премии. В этом году вознаграждение получили шесть учителей, а также пять педагогов дошкольного образования.

«Важно, что среди призеров – представители не только Твери, но и других муниципальных образований. При проведении подобных конкурсов должны звучать все районы, это имеет большое значение для развития общества, региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Размер премии для победителя в конкурсе «Учитель года» составит 80 тыс. рублей, для участников, занявших со 2 по 6 места – 50 тыс. рублей. Лучшему специалисту по итогам конкурса «Воспитатель года» присуждается 50 тыс. рублей, а участникам со 2 по 5 место – 30 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области