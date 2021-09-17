В Тверской области проходят акции в честь Всемирного дня сердца

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В Тверской области проходит серия мероприятий, посвященных профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все они организованы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Ключевые направления работы в здравоохранении Тверской области – развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения. Это должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками событий в честь Всемирного дня сердца станут специалисты организаций здравоохранения Тверской области, волонтеры-медики.

Так, сотрудники Учебного центра ЕДЦ Тверской станции скорой медицинской помощи расскажут о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и проведут мастер-класс по сердечно-легочной реанимации для тверских журналистов.

Открытое занятие для всех желающих по аналогичной тематике пройдет возле городского экрана на ул. Трехсвятская в Твери с 13:00 до 14:00. Его проведут волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа. Здесь же состоится флешмоб, посвященный здоровому образу жизни.

Акции Дня сердца продолжатся в субботу, 2 октября. Для жителей села Тургиново Калининского района запланирована выездная диспансеризация с участием специалистов Калининской и Ржевской центральных районных больниц. Местные жители смогут сдать анализ крови, сделать кардиограмму, флюорограмму, маммограмму и другие исследования. Одновременно предусмотрен прием пациентов, стоящих на диспансерном наблюдении, врачом-кардиологом. В этот же день все желающие смогут привиться от гриппа. Отдельная профилактическая программа запланирована для юных жителей Тургиново.

Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин смертности людей во всем мире. В частности, гипертония – основная, но при этом предотвратимая причина болезней сердца и инсульта. Так, по статистике ВОЗ, в мире гипертониками являются 1,28 миллиарда людей в возрасте от 30 до 80 лет, в России гипертония встречается у 40% взрослых жителей.

Ключевая цель акций Всемирного дня сердца – подчеркнуть важность профилактики и своевременной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, ведь 46% людей с гипертонией даже не подозревают о наличии у себя заболевания.

Медики напоминают: если уровень артериального давления составляет более 140/90 – это повод обратиться к специалисту. Необходимо держать артериальное давление в норме, следуя простым рекомендациям. Это контроль индекса массы тела, отказ от вредных привычек, занятия физической нагрузкой не менее 30 минут в день, употребление не более 5 граммов соли ежедневно, сбалансированное и разнообразное питание.

Пресс-служба Правительства Тверской области