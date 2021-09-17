Избирательной комиссией Тверской области принято решение о передаче очередного вакантного мандата депутата Заксобрания

На основании личного заявления Веремеенко С. А. об отказе принять мандат депутата Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, избирательная комиссия Тверской области постановила считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, Веремеенко Сергея Алексеевича (№ 1, Кашинский избирательный округ № 19 территориальная группа № 19).

Передать вакантный депутатский мандат решено зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шкилю Валерию Степановичу (№ 2, Кашинский избирательный округ № 19 территориальная группа № 19).

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области