Удомля присоединилась к «Забегу атомных городов», приуроченному к Дню работника атомной промышленности

Более 300 человек вышли на старт «Забега атомных городов» и XXXII легкоатлетического пробега «Кросс нации». Масштабный спортивный праздник, приуроченный ко Дню работника атомной промышленности, объединил спортсменов и любителей бега из Удомли, Максатихи, Вышнего Волочка, Бологого, Бежецка, Торжка и Твери.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия способствуют популяризации спорта, а участники таких событий подают личный пример здорового и активного образа жизни.

Призовые забеги проводились на дистанции в 3, 5 и 10 км. Кроме того, любой желающий мог преодолеть символический марафон в 1 км, а в рамках «Забега атомных городов» участники могли пробежать 2021 метр.

«На протяжении 30 лет спортсмены-профессионалы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, ветераны спорта, а также все, кто поддерживает здоровый образ жизни, выходят на традиционный осенний пробег. Такова объединяющая идея этого праздника спорта, которая позволяет всем участникам почувствовать себя «единой командой», – отметила начальник физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса Анна Дегтярева.

По итогам призовых забегов были определены победители в каждой возрастной категории.

Среди мужчин самым быстрым на дистанции 10 км стал мастер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Калининской АЭС Егор Соловьев. Среди женщин золотую медаль завоевала инженер электрического цеха атомной станции Людмила Лаврова. Самым юным участником мероприятия стал трехмесячный Артем Пискаренко, который вышел на старт вместе с мамой, а самой старшей участницей – Валентина Бик, которой в этом году исполнился 81 год.

28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. Работников и ветеранов отрасли Верхневолжья с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя, который отметил, что Тверская область гордится достижениями нескольких поколений работников Калининской АЭС, которые обеспечивают бесперебойную работу предприятий, благополучие людей, рост экономики региона и всей страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области