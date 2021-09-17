В Тверской области стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

29 сентября в Тверской области стартовал V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он направлен на мотивацию к получению профессионального образования, содействие трудоустройству людей с особенностями здоровья.

«Задача областной власти - обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Когда человек с инвалидностью ходит на работу, он интегрирован в общество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В соревновательной части чемпионата принимают участие порядка 100 человек. Это школьники от 14 лет, студенты колледжей и университетов, специалисты в возрасте до 65 лет, которые имеют ограниченные возможностями здоровья, но владеют реальной профессией.

В этом году региональный чемпионат представлен 16 компетенциями, самые востребованные из которых – «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Поварское дело», «Малярное дело» и «Сварочные технологии».

Впервые в этом году на чемпионате представлена компетенция «Золотное шитьё», в котором посоревнуются студенты отделения золотного шитья Торжокского педагогического колледжа имени Ф.В. Бадюлина. Учреждение является единственным в России центром развития традиционного искусства уникальной золотной вышивки, имеющей многовековую историю.

Соревнования пройдут на семи площадках Твери – в Тверском политехническом колледже, Тверском колледже транспорта и сервиса, Тверском колледже сервиса и туризма, колледже имени А.Н. Коняева, Тверском педагогическом колледже, а также в Тверской школе-интернате №1 и Тверском государственном техническом университете.

Помимо соревновательной на чемпионате состоится деловая программа. На базе Ресурсного учебно-методического центра Тверского политехнического колледжа будут обсуждаться вопросы инклюзивного профессионального образования.

Победители Регионального чемпионата продемонстрируют своё мастерство в отборочном этапе VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдёт в Тверской области в очно-дистанционном формате.

Соревнования «Абилимпикс» проходят во многих странах мира с 1972 года. Россия присоединилась к международному движению Аbilympics International в 2014 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области