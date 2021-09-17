В Верхневолжье выбирают лучшее предприятие в области охраны труда

В Тверской области проходит ежегодный конкурс «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Он проводится в регионе уже в 13-й раз и направлен на усиление внимания работодателей, органов местного самоуправления, контролирующих организаций, профсоюзов к вопросам улучшения условий и охраны труда.

В Тверской области этим вопросам уделяется особое внимание. Повышение уровня культуры производства наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест являются важными направлениями развития предприятий, считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно количество участников конкурса растет. В этом году за победу поборются ООО «Шелл Нефть», АО «Завод МАРС», Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности «Сатурн», АО «ДКС», ООО «Транспортный кондиционер», ООО «Парок», ЛПДС «Торжок», ООО «Дмитрогорский молочный завод», ООО «Конаково Энергоремонт», ГБУЗ Тверской области «Детская областная клиническая больница» и многие другие.

«Одним из основных направлений политики предприятия является обеспечение безопасных условий труда, приоритет сохранения жизни и здоровья работников. Ежегодно на предприятии разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда, регулярно проводятся медицинские осмотры сотрудников, специальная оценка условий труда», – рассказал начальник отдела охраны труда ООО «Транспортный кондиционер» Артем Прозоров.

Конкурс лучших предприятий в области охраны труда продолжается. Победители будут объявлены в декабре.

Пресс-служба Правительства Тверской области