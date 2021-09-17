Эксперты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности высоко оценили потенциал хлебопёков Верхневолжья

28 сентября производство ЗАО «Хлеб» в Твери посетили сотрудники Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (г. Москва). Делегацию возглавила директор института, кандидат технических наук Марина Костюченко. Специалисты ознакомились с продукцией и технологиями производства, обсудили на площадке тверского предприятия вопросы развития хлебопекарной промышленности: изготовления хлебобулочных изделий, расширения ассортимента, оценки качества выпускаемой продукции.

Генеральный директор ЗАО «Хлеб» Нина Болгова отметила, что научные сотрудники отраслевого института хлебопекарной промышленности помогают предприятию, в том числе в расширении ассортимента. Развиваться хлебопёкам Верхневолжья позволяет и поддержка региона.

Напомним, решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Кроме того, хлебопекарным производствам компенсируют затраты, связанные с приобретением сырья.

«Хлебопеки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб, – считает Игорь Руденя. – Мы с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию».

ЗАО «Хлеб» является постоянным членом технического комитета ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия», принимает участие в разработке и актуализации стандартов хлебопекарного производства.

«Мы ведем такую работу – выдаем свои замечания и затем смотрим, удобно ли работать с данным ГОСТом. Принятие ГОСТа упрощает систему оценки качества. Кроме того, это важно для покупателей», – подчеркнула Нина Болгова.

«На ЗАО «Хлеб» сохранены традиционные технологии изготовления хлебобулочных изделий. Это длительные технологии, которые позволяют получить продукцию высокого качества. Сегодня мы познакомились с реальным предприятием и поняли, какие задачи необходимо решить, какие разработать научные подходы и технологические решения. К примеру, это вопросы повышения качества сырья», - отметила Марина Костюченко.

Пресс-служба Правительства Тверской области