Тверская область стала первым регионом присутствия сервиса быстрой доставки Ozon Express после московского региона и Санкт-Петербурга

28 сентября компания Ozon запустила в Твери новый сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express. Ранее он работал только в московской агломерации и Санкт-Петербурге. Тверская область – первый регион присутствия сервиса за пределами двух столиц.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сервис обеспечивает доставку в течение часа с момента заказа или в удобные часовые слоты продуктов питания, товаров повседневного спроса, книг, безрецептурных лекарств, товаров для детей, косметики и другой продукции, представленной на складах. Всего в ассортименте сервиса – порядка 18 тыс. наименований.

Среди поставщиков Ozon Express, в том числе, представители малого и среднего бизнеса. Компания активно ищет их среди местных производителей. Например, поставщиком молочной продукции для собственной торговой марки Ozon Express является компания из Тверской области «Продвижение» (город Старица). Йогурты, масло и сметану этого производителя уже покупают десятки тысяч клиентов Ozon в Москве и Санкт-Петербурге.

Ozon является крупным работодателем в регионе, в логистическом комплексе компании в промышленном парке «Боровлево» в Твери работает более 900 человек. Еще 150 новых рабочих мест открыто на Ozon Express.

Всего же в предстоящие пять лет в Тверской области планируется создать порядка 15 тыс. 700 рабочих мест. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя, представляя Стратегию развития Тверской области до 2026 года на Форуме муниципальных образований в сентябре 2021 года. В том числе новые рабочие места будут введены благодаря работе новых инвестиционно-промышленных парков «Боровлёво-3», «Эммаусс», территории особого социально-экономического развития в Кувшиново, кластера инновационного транспортного машиностроения.

За прошедшие пять лет в Тверской области сформирована комплексная система поддержки инвесторов. Это позволило реализовать 65 крупных и значимых инвестиционных проектов, создать 6700 рабочих мест и привлечь в экономику региона более 65 млрд рублей инвестиций. В период с 2021 по 2026 год планируется практически вдвое увеличить объем привлеченных инвестиций – до 119 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области