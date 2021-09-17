В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 137 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Специалисты обращают внимание – в Тверской области, как и в ряде других регионов зафиксирован рост заболеваемости covid-19, особенно среди пожилых людей. Увеличилось и количество тяжелых течений болезни среди граждан старше 60 лет. При этом у тех, кто вакцинировался ранее, течение болезни проходит практически незаметно.

На данный момент в Верхневолжье прививку сделали 395 143 человека, среди которых 137 614 – представители старшего поколения В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Твери вакцинироваться можно и без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В областной столице наибольшее количество прививок сделано в городских больницах №1 и №7, Центре специализированных видов помощи имени В.П. Аваева. В муниципалитетах Верхневолжья активнее всего вакцинируются жители Конаковского, Вышневолоцкого, Калининского, Ржевского и Торжокского районов.

На сегодняшний день в Тверской области остаток вакцины против коронавирусной инфекции составляет 155 325 доз, ее количество постоянно пополняется.

Жителям региона важно помнить о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты подчеркивают, что даже после первой прививки, когда идет формирование иммунного ответа на вакцину, необходимо соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

При первых признаках вирусного заболевания необходимо обращаться за помощью в поликлинику по месту жительства либо в один из 12 центров амбулаторной помощи, которые работают в Верхневолжье. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области