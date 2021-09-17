В Тверском онкологическом диспансере впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии. Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.

Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Это позволит подобрать индивидуальный подход к эндопротезированию и хирургической реабилитации перенесших операцию пациентов с раком молочной железы. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.

Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.

«Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью», – отметил Игорь Руденя во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера в августе 2021 года.

Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

«До того, как началось обновление материально-технической базы отделения, наше оборудование было на порядок ниже того, что мы имеем на данный момент. Сейчас у нас есть и линейные ускорители, и современные аппараты. Подобное оснащение установлено лишь в трех-четырех федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Это дало возможность пациентам лечиться на своей территории, а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург», – рассказала главный врач онкологического диспансера Оксана Комарова.

В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других.

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.

Пресс-служба Правительства Тверской области