Семь проектов от Тверской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Объявлены победители первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Федеральную поддержку получат семь проектов от Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре на Форуме муниципальных образований Стратегию развития Тверской области до 2026 года, в числе приоритетов назвал создание в регионе условий для самореализации и развития талантов граждан, реализацию новых образовательных и культурных идей.

Проекты, отмеченные Президентским фондом культурных инициатив, направлены на просвещение молодежи, сохранение исторического и культурного наследия Верхневолжья.

Высокую оценку получил проект Детской школы искусств из ЗАТО Озерный «Новаторское осмысление народных традиций в синтезе визуальных видов искусств». В увлекательной, наглядной форме, через синтез дизайна костюма и аксессуаров, театрального и хореографического действа, участников проекта знакомят с народными традициями.

Вышневолоцкая центральная библиотека стала обладателем федерального гранта за проект «Венециановский край – место, где хочется творить». Он направлен на сохранение историко-культурного наследия XIX века в п. Овсище, связанного с именами известных художников А.Г. Венецианова, Г.В. Сороки, С.Ю. Жуковского и дворянской династией Милюковых. Проект предусматривает создание рисовальных классов по системе обучения А.Г. Венецианова «Рисуй сразу!».

Ассоциация по сохранению культурного наследия «Русская деревня» вошла в число победителей как организатор Фестиваля Русская деревня. В 2022 году его проведут в новом формате.

Максатихинский межпоселенческий центр запланировал краеведческую межрайонную конференцию «VI Пироговские краеведческие чтения – 2022». Событие будет способствовать сохранению, изучению и популяризации наследия великого хирурга и педагога Н.И. Пирогова.

Центр развития и поддержки творческих проектов «Формула талантов» отмечен за проект «Театральная лаборатория «Магия Калевалы» за создание условий по творческой репрезентации и переосмыслению этнокультурного многообразия народов, исторически населяющих Тверскую область.

Онлайн-школа современного искусства «Digital tiger» получает грант на проведение курса современного искусства, получение навыков 2D и 3D моделирования, выявление талантливой молодежи.

В число победителей также вошел проект «Современные писатели – детям» межпоселенческой центральной библиотеки Западнодвинского муниципального округа, направленный на популяризацию чтения современной детской литературы.

Общая сумма грантовой поддержки инициатив составила 4,2 млн рублей.

Подробная информация о конкурсе – на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области