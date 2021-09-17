Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов атомной промышленности Верхневолжья

28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. Работников и ветеранов отрасли Верхневолжья с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область гордится достижениями нескольких поколений работников Калининской АЭС. Это настоящие профессионалы своего дела, которые обеспечивают бесперебойную работу предприятий, благополучие людей, рост экономики нашего региона и всей страны. Верхневолжье укрепляет сотрудничество с Государственной корпорацией «Росатом» по вопросам комплексного социального и инфраструктурного развития Удомельского городского округа, повышения инвестиционной привлекательности муниципалитета», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

КАЭС – филиал Росэнергоатома – является крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной части России и выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.

Калининская АЭС вносит важный вклад в развитие Удомельского городского округа. В муниципалитете на средства КАЭС и регионального бюджета ежегодно проводится комплекс работ по благоустройству улиц, общественных пространств, дворовых территорий.

При поддержке КАЭС на территории Удомельского городского округа реализуются социальные и экологические проекты, оказывается шефская помощь образовательным учреждениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области