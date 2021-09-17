В областной столице откроется выставка, приуроченная к 155-летию создания института нотариата в Верхневолжье

2 октября в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра начнет работу выставка «Тверской нотариат. История. События. Люди». Она приурочена к юбилейной дате – 155 лет со дня подписания императором Александром II «Положения о нотариальной части». С этого момента начался отсчет истории российского нотариата как самостоятельного правового института.

На выставке будет представлена история нотариальной деятельности в Тверском регионе и России. Посетители смогут увидеть документы об имущественных приобретениях и оформлении прав собственности представителей различных сословий – жителей Тверской губернии, подлинные автографы исторических деятелей, живших в разное время, записи из архивов Тверской области, предметные реликвии из собрания Тверского музея, исторические документы, личные вещи нотариусов, фотографии, видеоматериалы.

Выставка расскажет также о выдающихся тверских нотариусах – Диомиде Карманове, Николае Туполеве, Николае Лебедеве, Александре Червен-Водали, которые долгие годы работали на благо жителей Тверской губернии.

Организаторы отмечают, что первая выставка о нотариате позволит по-новому взглянуть на профессию нотариуса. Каждый, даже не обладающий юридическими знаниями человек, будет понимать, какое значение имеет нотариат для общества, государства и каждого его гражданина.

Выставка будет работать до 7 ноября текущего года по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 54. Ознакомиться с экспозицией можно будет по средам и четвергам с 11.00 до 20.00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 11.00 до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте tgmvc.tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области