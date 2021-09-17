Число запросов на отдых в Тверской области увеличилось в два раза

27 сентября – Всемирный день туризма. В Тверской области в 2021 году к этой дате подошли с ростом показателей по ряду направлений. Так, примерно в два раза повысилось число запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google.

С 2016 по 2020 годы регион посетили более 7,7 млн человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 млн в год.

Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» 6 сентября назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», – отметил Игорь Руденя.

В регионе активно ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Маршрут, получивший статус «брендового», претендует на включение в состав национальных туристских маршрутов. Таких в Тверской области уже несколько. Это проекты «В Тверскую область по велению души…», «Государева дорога» – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями.

Крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья – «Большое золотое кольцо». Он получил развитие благодаря Петербургскому международному экономическому форуму, где было подписано соглашение между Ростуризмом, Администрациями и Правительствами ряда областей, включая тверской регион. В настоящее время маршруты «Большого золотого кольца» направлены на рассмотрение Экспертному совету по внутреннему и въездному туризму при Ростуризме.

Также ведется работа по продвижению туристских маршрутов Тверской области среди организованных и индивидуальных туристов. Информация о них размещена на портале welcometver.ru.

В сентябре Тверская область представляла свои возможности в сфере туризма на 27-й международной выставке «Отдых Leisure». Главной темой регионального стенда стали семейные путешествия и туры по обновленному маршруту «Пушкин».

Пресс-служба Правительства Тверской области