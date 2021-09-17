Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 706 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 252 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 394 237 человек, за последние сутки – 188 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 057 120, в том числе за последние сутки их проведено 462.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 020 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 572

Конаковский район 4984

Ржев 3689

Вышневолоцкий городской округ 2970

Калининский район 2945

Кимры 2260

Торжок 2126

Кашинский городской округ 1646

Бологовский район 1423

Осташковский городской округ 1392

Калязинский район 1390

Бежецкий район 1368

Старицкий район 1331

Лихославльский район 1258

Нелидовский городской округ 1247

Максатихинский район 980

Торопецкий район 908

Западнодвинский муниципальный округ 884

Весьегонский муниципальный округ 848

Оленинский муниципальный округ 815

Рамешковский район 749

Кувшиновский район 700

Торжокский район 689

Зубцовский район 651

Андреапольский муниципальный округ 613

Спировский район 567

Ржевский район 544

Селижаровский муниципальный округ 527

Кимрский район 445

Сонковский район 431

ЗАТО Озёрный 424

Кесовогорский район 379

Пеновский муниципальный округ 370

Краснохолмский муниципальный округ 341

Сандовский муниципальный округ 338

Бельский район 308

Фировский район 305

Лесной муниципальный округ 215

Молоковский район 188

Жарковский район 167

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области