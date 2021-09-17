Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 706 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 252 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 394 237 человек, за последние сутки – 188 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 057 120, в том числе за последние сутки их проведено 462.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 66 020 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 572
Конаковский район 4984
Ржев 3689
Вышневолоцкий городской округ 2970
Калининский район 2945
Кимры 2260
Торжок 2126
Кашинский городской округ 1646
Бологовский район 1423
Осташковский городской округ 1392
Калязинский район 1390
Бежецкий район 1368
Старицкий район 1331
Лихославльский район 1258
Нелидовский городской округ 1247
Максатихинский район 980
Торопецкий район 908
Западнодвинский муниципальный округ 884
Весьегонский муниципальный округ 848
Оленинский муниципальный округ 815
Рамешковский район 749
Кувшиновский район 700
Торжокский район 689
Зубцовский район 651
Андреапольский муниципальный округ 613
Спировский район 567
Ржевский район 544
Селижаровский муниципальный округ 527
Кимрский район 445
Сонковский район 431
ЗАТО Озёрный 424
Кесовогорский район 379
Пеновский муниципальный округ 370
Краснохолмский муниципальный округ 341
Сандовский муниципальный округ 338
Бельский район 308
Фировский район 305
Лесной муниципальный округ 215
Молоковский район 188
Жарковский район 167
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области