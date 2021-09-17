552 социальных контракта заключено в Тверской области за девять месяцев 2021 года

В Тверской области продолжается практика социальных контрактов. С их помощью жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе – открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности. За девять месяцев 2021-го в Верхневолжье заключено 552 таких контракта. Общий объем бюджетных средств в Тверской области на предоставление помощи в виде социальных контрактов в текущем году составляет более 260 млн рублей.

Расширить программу и максимально эффективно использовать возможности «Социального контракта» – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию 2020 года.

«Социальный контракт призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи», – отметил тогда Президент.

С 2021 года программа внедрена во всех субъектах РФ. В Верхневолжье она действует уже несколько лет. В первую очередь программа ориентирована на поддержку семей с детьми – это направление в демографии Губернатор Игорь Руденя обозначил как приоритетное.

Социальный контракт – договор гражданина с государством, который подразумевает исполнение определенных обязательств с обеих сторон. Воспользоваться социальным контрактом могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи.

Есть четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках социального контракта: поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на повышение уровня доходов. Помощь по программе «Социальный контракт» может оказываться на срок до 1 года.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в МФЦ либо направить по почте заверенные документы в Центр социальной поддержки населения. Ответ о возможности заключения социального контракта будет предоставлен в течение месяца.

Подробная информация доступна по ссылке https://минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф/novosti/Социальный%20контракт.pdf

Пресс-служба Правительства Тверской области