Медиаволонтеры Тверской области смогут рассказать о достопримечательностях Верхневолжья на федеральном конкурсе

Представителей Тверской области приглашают на федеральный конкурс «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтѐр». Цель проекта – популяризация природного, культурного наследия регионов России, выдающихся жителей, развитие туристического потенциала, популяризация достопримечательностей регионов Российской Федерации.

Вклад волонтеров в реализацию значимых для Верхневолжья инициатив неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Волонтерское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает глава региона.

На конкурс «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтѐр» принимаются творческие работы по нескольким направлениям: виртуальные авторские экскурсии на русском и иностранных языках; видеоролики, презентации, маршруты, созданные с использованием картографических сервисов; публикации в СМИ, на сайтах и в блогах о достопримечательностях региона; концепции продвижения достопримечательностей и культурных брендов региона.

Работы принимаются до 30 декабря 2021 года.

Регион, жителями которого будет представлено наибольшее количество конкурсных работ, будет удостоен памятного знака «Регион – лидер медиаволонтѐрства в сфере культуры».

Кроме того, при поддержке общественного движения «Волонтѐры культуры» и Общероссийской общественно-государственной организации

«Российский фонд культуры» реализуются дополнительные пилотные мероприятия проекта. С 1 по 10 октября 2021 года – краеведческая декада «Узнай Россию. Пять неповторимых регионов», 13 октября – онлайн-концерт. Трансляции в прямом эфире можно посмотреть на https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg

Конкурс проводится по инициативе членов Комиссии Общественной

палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному

самоуправлению и является частью международного проекта «УЗНАЙ РОССИЮ», который реализуется с 2013 года. Благодаря его участникам во всемирном интернет-пространстве уже появилось более 50 тыс. энциклопедических статей и более 100 тыс. изображений.

Положение о Конкурсе опубликовано по ссылке https://disk.yandex.ru/d/_5F9cjCs1sLZyA.

Пресс-служба Правительства Тверской области