Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с поручением разработать долгосрочную программу развития системы детского загородного отдыха в Верхневолжье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с поручением разработать долгосрочную программу развития системы детского загородного отдыха в Верхневолжье. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Разработать такую программу Игорь Руденя поручил 21 сентября на заседании регионального Правительства, где были подведены итоги летней оздоровительной кампании.

По итогам летнего сезона Губернатор дал указание Министерству образования при участии всех заинтересованных ведомств до 1 ноября текущего года разработать проект долгосрочной программы развития системы детского загородного отдыха в тверском регионе, включая реконструкцию существующих и строительство новых учреждений, а также совершенствование содержательной части пребывания детей в лагерях.

В 2021 году различными формами отдыха в Верхневолжье были охвачены свыше 58 400 детей. На территории региона работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 – труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3400 ребят.

«В этом году работа загородных лагерей отдыха была организована с соблюдением дополнительных требований санитарно-эпидемиологической безопасности, – отметил Игорь Руденя. – В то же время получила развитие воспитательная составляющая во время каникул. Это участие наших школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми региона».

В текущем году было проведено 183 профильные смены, в которых приняли участие 5295 человек. Ребята стали участниками программ естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой направленностей.

Реализован проект «Лето в образовательной экосистеме кванториума», спортивными формами отдыха охвачено почти 7 тысяч детей, работал ежегодный летний творческий лагерь для молодых дарований тверского края, пленэр «Времена года».

Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с особенностями здоровья. 10 600 таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области.