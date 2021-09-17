Свыше 760 км региональных дорог, ведущих к туристическим объектам, отремонтировано в Тверской области за пять лет

В Тверской области с 2017 по 2020 годы отремонтировано 584 км региональных дорог, ведущих к туристическим объектам. Еще 178 км таких трасс приводят в надлежащее состояние в 2021-м. Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых формируется перечень региональных объектов программы дорожных работ.

«Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Ремонт туристических направлений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжился в текущем году. Ряд дорог, которые ведут к туробъектам, пролегают по Осташковскому городскому округу – ежегодно тысячи паломников и туристов посещают православный мужской монастырь Нилова пустынь, исток реки Волги в деревне Волговерховье.

К этим достопримечательностям ведут четыре региональные дороги, принадлежащие к опорной сети: Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, Осташков – Волговерховье. Работы на объектах выполняются поэтапно.

Так, автодорогу Осташков – Селижарово – Ржев отремонтировали по нацпроекту с 2019 по 2021 годы. Благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства России сроки ремонта дороги «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино сократились с трех до двух лет. В настоящее время обе эти трассы приведены в надлежащее состояние на всем протяжении.

Работы на дорогах Торжок – Осташков и Осташков – Волговерховье завершат в 2023 году. В этом году отремонтировали 28-километровый участок дороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе. Работы на дороге Осташков – Волговерховье продолжаются.

Еще одной дорогой, которая включена в план ремонта 2021 года по нацпроекту, является Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе. Она является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Протяженность участка ремонта 2021 года составила 33 км.

Также в этом году отремонтируют 34 км основного туристического направления северо-востока региона Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

В Тверской области благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году приведено в порядок 155 км, то в план 2021 года вошло уже более 560 км трасс. В целом, с учетом планов текущего года, за последние пять лет приведено в нормативное состояние почти 2,5 тыс. км дорог. До 2026 года планируется увеличить темпы дорожных работ еще в два раза и отремонтировать в Тверской области более 4 тыс. км транспортных магистралей.

Пресс-служба Правительства Тверской области